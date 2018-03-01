موارد صندوق ترقية الصادرات غير مستغلة بالقدر الكافي  

الجزائر - أكد رئيس الديوان بوزارة التجارة، إلياس فروخي، بأن الموارد المالية للصندوق الخاص لترقية الصادرات والمقدرة حاليا ب39 مليار دج ليست مستغلة بالكامل بسبب ضعف النشاط التصدير، المنتظم وكذا مشاكل بيروقراطية.

ويقوم هذا الصندوق الذي تأسس بموجب قانون المالية ل1996 بمنح إعانات مالية بهدف التعويض الجزئي لتكاليف النقل الدولي والتكفل بجزء من النفقات المترتبة عن مشاركة المؤسسات الجزائرية المصدرة في التظاهرات الاقتصادية الدولية المنظمة في الخارج.

وأوضح السيد فروخي خلال لقاء نظمه مساء أمس الاربعاء نادي التصدير لمركز التجارة العالمي بالجزائر بأن نسبة استغلال هذا الصندوق الذي يمول شهريا عن طريق الجباية العادية لا تتجاوز 2 بالمائة. وأضاف بالقول: "قمنا في 2015 بخفض موارد الصندوق ولكن بالرغم من ذلك بقي رصيده الاجمالي هائلا وغير مستغلا بالقدر الكافي".

ويرجح ذلك إلى ضعف النشاط التصديري للمؤسسات العمومية والخاصة في القطاعات الصناعية خارج المحروقاتي حسب نفس المتحدث الذي اعترف في نفس الوقت بوجود عراقيل بيروقراطية تصعب الاستفادة من موارد الصندوق.

ويتعلق الامر بأموال عامة خاضعة للمحاسبة العمومية والتي يتوجب للحصول عليها تكوين ملف "ثقيل نوعا ما"ي حسبما ذكره السيد فروخي لافتا إلى أنه تم الشروع في التفكير في كيفيات تسهيل اجراءات الاستفادة من صندوق ترقية الصادرات غير المستغلة بما يتوافق مع التنظيمات المؤطرة للأموال العامة.

وأكد قائلا: "سنعيد النظر في نمط سير الصندوق الخاص لترقية الصادرات".

كما جدد المسؤول عزم وزارة التجارة على معالجة المشاكل التي يواجهها المتعاملون المصدرون مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتشجيع الصادرات خارج المحروقات.

وفي هذا الإطار، كشف عن دراسة قانون الاجراءات الخاصة بمراقبة الصرف والتي "تضع المصدرين في وضعية حساسة وعير مشجعة"، حسب السيد فروخي.

"سنتوصل قطعا إلى حلول تصب في مصلحة المنتجين والمصدرين الجزائريين. لدينا عدة اجراءات سنتخذها لاسيما بمعية بنك الجزائر للقيام بإعادة الضبط اللازمة وتحيين الاسقف والمجاميع والخصائص الأخرى المتعلقة بتنظيم الصرف"، يضيف المسؤول.

وتقوم حاليا حوالي 300 مؤسسة جزائرية بعمليات تصدير منتظمة، وفقا للبيانات التي قدمها السيد فروخي.

يذكر بأن صندوق ترقية الصادرات يمنح إعانات للمصدرين الذين يحققون رقم أعمال لدى التصدير لا يتجاوز 10 ملايين دولار وذلك بغرض توجيه هذا الدعم لفائدة المؤسسات قليلة التجربة في مجال التصدير.

وتظل الصادرات خارج المحروقات جد هامشية إذ لا تمثل سوى 5 بالمائة من إجمالي صادرات البلاد بقيمة لا تتجاوز 2 مليار دولار سنويا.

وفي رده على سؤال صحفي حول مسار الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، ذكر السيد فروخي بأن الجزائر تبقى عضوا ملاحظا بالمنظمة مضيفا بانه "من الممكن تنظيم جولة جديدة من المفاوضات علما بأن آخر جولة تمت قبل ثلاث سنوات".