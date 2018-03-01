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سكك حديدية: تعليق السير بين واد زياد وبرحال بعنابة الجمعة والسبت لأسباب تقنية

  أدرج يـوم : الخميس, 01 آذار/مارس 2018 16:48     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 19 مرات

الجزائر - سيتم تعليق السير بين واد زياد و برحال (عنابة) من الجمعة 2 مارس الى السبت 3 مارس لأسباب تقنية، حسبما أعلنته المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في بيان لها.

وبهذا، سيتم توقيف خطي عنابة-قسنطينة-الجزائر (ليلا) وعنابة-برحال (نهارا)، ذهابا و إيابا، يومي 2  و 3 مارس، حسب البيان.

وأوضحت المؤسسة أن باقي خطوط المسافرين ستبقى تشتغل، حسب البرنامج والمواعيد المعتادة.

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سكك حديدية: تعليق السير بين واد زياد وبرحال بعنابة الجمعة والسبت لأسباب تقنية
  أدرج يـوم : الخميس, 01 آذار/مارس 2018 16:48     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 19 مرة   شارك

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