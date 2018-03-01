سكك حديدية: تعليق السير بين واد زياد وبرحال بعنابة الجمعة والسبت لأسباب تقنية

وبهذا، سيتم توقيف خطي عنابة-قسنطينة-الجزائر (ليلا) وعنابة-برحال (نهارا)، ذهابا و إيابا، يومي 2 و 3 مارس، حسب البيان.
وأوضحت المؤسسة أن باقي خطوط المسافرين ستبقى تشتغل، حسب البرنامج والمواعيد المعتادة.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر - سيتم تعليق السير بين واد زياد و برحال (عنابة) من الجمعة 2 مارس الى السبت 3 مارس لأسباب تقنية، حسبما أعلنته المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في بيان لها.
وبهذا، سيتم توقيف خطي عنابة-قسنطينة-الجزائر (ليلا) وعنابة-برحال (نهارا)، ذهابا و إيابا، يومي 2 و 3 مارس، حسب البيان.
وأوضحت المؤسسة أن باقي خطوط المسافرين ستبقى تشتغل، حسب البرنامج والمواعيد المعتادة.