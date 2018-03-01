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طمار: الإعداد لتعليمة لحماية السكنات المنجزة من التخريب

  أدرج يـوم : الخميس, 01 آذار/مارس 2018 12:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 19 مرات

الجزائر- كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار يوم الخميس بالجزائر عن تحضير القطاع لتعليمة تلزم الولاة بالتعجيل في توزيع السكنات المستلمة والعمل على إنهاء أشغال التهيئة الخاصة بها تفاديا لتخريبها وذلك بالشراكة مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وخلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، ترأستها عضو مجلس الأمة السيدة نوارة جعفر وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان طاهر خاوة، أوضح الوزير أن بعض المواقع السكنية المنجزة والتي تم استلامها من طرف السلطات المحلية تعرضت للتخريب بسبب ظاهرة اقتحام السكنات من طرف الأهالي بين سنوات 1999 و2016 ي والتأخر في ربط العديد من هذه السكنات بالكهرباء.

و قال الوزير، خلال رده على النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي لولاية اليزي السيد عباس بوعمامة، أن عملية توزيع السكنات بعد استلامها من طرف دواوين  الترقية والتسيير العقاري من مهام الولايات والتي ينبغي أن تتكفل بها سريعا تفاديا لتعرضها للتخريب إلى جانب تقليص مصاريف الحراسة.

و أكد  السيد طمار قائلا:" نحن بصدد تدارك الوضعية بتعجيل توزيع السكنات والتحضير لتعليمة مشتركة مع وزارة الداخلية يلزم فيها الولاة بتعجيل عملية التوزيع عقب الاستلام".

طمار: الإعداد لتعليمة لحماية السكنات المنجزة من التخريب
  أدرج يـوم : الخميس, 01 آذار/مارس 2018 12:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 19 مرة   شارك

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