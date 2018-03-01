تحديد مدة معينة للمراقبة التقنية حسب نوعية المركبة يثير ردودا متضاربة لدى المواطنين

الجزائر- أثار الإجراء الأخير المعتمد من قبل وكالات المراقبة التقنية للمركبات و القاضي بتحديد مدة المعاينة و المراقبة الآلية لكل مركبة (20 دقيقة للوزن الخفيف و 30 دقيقة للوزن الثقيل) استياء عديد المواطنين الذين تحدثوا عن طول الانتظار في الطوابير التي تتشكل أمام الوكالات ، فيما رحب آخرون بالإجراء الذي يرون انه يخدم الصالح العام و سلامتهم أولا.

و كانت وكالات المراقبة التقنية للمركبات قد شرعت مع بداية السنة الجديدة (2018) في إجراء جديد يخص مراقبة المركبات يقضي بتخصيص و تحديد مدة المعاينة و المراقبة الآلية لكل مركبة ( 20 دقيقة للمركبات ذات الوزن الخفيف و 30 دقيقة بالنسبة للمركبات ذات الوزن الثقيل اي الشاحنات) ، و هو الإجراء الذي لم يتقبله عديد من المواطنين الذين تحدثوا عن طول فترة الانتظار أمام الوكالة قبل وصول دورهم و الذي يمكن أن يستغرق يوما كاملا.

و عبر عدد من المواطنين في تصريح ل/واج عن ما اسموه "معاناة الانتظار" أمام وكالات المراقبة التقنية قبل اتخاذ هذا الإجراء مشيرين إلى أن الأمر "سيزداد سوءا" بعد ان تم تحديد مدة مراقبة كل مركبة.

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كما أكد بعضهم أنهم كانوا يضطرون للانتظار لساعات أمام تلك الوكالات و حتى المبيت للحصول على دورهم ، أما و قد تم تحديد مدة المراقبة فذلك يعني--بالنسبة لهم-- تضييع مزيد من الوقت .

و من وجهة نظر مواطنين آخرين فان هذا الإجراء و على العكس يأتي خدمة للصالح العام و لسلامة سائقي المركبات ، حيث تسمح المدة المشار إليها بالاطلاع عن كثب على حالة كل مركبة و هو ما يعني اطلاع صاحبها على كل النقائص الموجودة بها من اجل تدارك كل خلل محتمل أنه سيؤدي إلى حادث مرور قد يودي بحياتهم أو حياة غيرهم.

و قال أحد المواطنين المؤيدين لهذا الإجراء أن وسائل النقل بالجزائر "أصبحت وسائل قتل"، و أن كل إجراء جديد يمكن ان يسهم في التقليل من "إرهاب الطرقات لابد أن يكون موضع ترحيب و قبول من قبل السائقين".

بدوره اكد مدير النقل لولاية الجزائر السيد رشيد وزان في تصريح ل/واج أن اتخاذ هذا الإجراء جاء أولا و أساسا لحماية المواطن، و سيمكن من التأكد من صحة عملية المراقبة و أنها تمت في إطار قانوني ، مشيرا إلى انه سيتم وفقا لهذا الإجراء التحكم في العلاقة بين المراقب و صاحب المركبة ضمن وقت محدد كما سبق الإشارة إليه.

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و عن الطوابير التي تتشكل إمام وكالات المراقبة التقنية للمركبات، أضاف المسؤول انه يجري حاليا تشجيع اصحاب الوكالات من اجل استحداث خطوط مراقبة إضافية بوكالاتهم من اجل التخفيف من حجم تلك الطوابير، مبرزا تشجيع السلطات الوصية لكل الاستثمارات الممكنة من اجل استحداث وكالات مراقبة جديدة.

و شدد المتحدث على أهمية هذا الإجراء الرامي --حسبه-- إلى حماية المواطن و التأكد من السلامة التقنية للمركبات و ذلك للتقليل من عدد حوادث المرور التي تعرفها الجزائر و التي تخلف سنويا ألاف القتلى و الجرحى.

و قال السيد ابراهيم عمار المسؤول التقني بمركز "كوتا" للمراقبة التقنية للمركبات ان تطبيق هذا الإجراء لم يسبب أي مشاكل، مشيرا إلى ان تحديد وقت مراقبة كل مركبة مرتبط بمعايير دولية من اجل ''مراقبة حقيقية " للمركبة و إن الحديث عن طوابير الانتظار ليس جديدا او مرتبطا بهذا الإجراء.

و أضاف أن كل الإجراءات متخذة من اجل تسهيل العملية على المواطن الذي بمغادرته للوكالة لن يحصل فقط على وثيقة تعفيه من المتابعة القانونية و إنما سيحصل على وثيقة لسلامته الشخصية من خلال الاطلاع على وضعية مركبته.

ووجه المتحدث دعوته لأصحاب المركبات من اجل التقرب من مختلف وكالات المراقبة التقنية قبل حلول موعد انتهاء صلاحية وثيقة مراقبة مركباتهم من اجل تفادي الانتظار لساعات طويلة.