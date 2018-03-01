سفير لبنان بالجزائر يعرب عن رغبته في إعادة بعث و تطوير التعاون الجزائري-اللبناني

وفي تصريح لواج على هامش لقاء جمعه برجال أعمالي أعرب السفير اللبناني الذي التحق حديثا بمنصبه، عن أمله في تأسيس مجلس أعمال مشترك بغية تشجيع الاستثمار في البلدين، مشيرا على وجه الخصوص إلى قطاعات السياحة والزراعة والطاقة والبناء التي يمكن للجانبين إقامة شراكة مربحة فيها.
وبعد أن سجل أسفه ل"الركود" الذي شهده التعاون الثنائي في السنوات الأخيرة، أبدى السفير اللبناني استعداد بلاده لإعادة بعث علاقات التعاون مع الجزائر بمساهمة رجال أعمال البلدين.
وأكد في ذات السياق أن رجال الأعمال اللبنانيين تحدوهم "رغبة كبيرة" في توسيع تواجدهم واستثماراتهم في الجزائر.
و أضاف أن الجزائر لديها "مكانة خاصة في قلوب اللبنانيين"، مشددا على أهمية إنشاء لجان مشتركة على المستويين البرلماني والحكومي بين البلدين.
و كشف السفير اللبناني عن لقاء مرتقب سيجمعه برجال أعمال جزائريين من أجل السماع إليهم وتباحث السبل و الإمكانيات التي تسمح بإقامة مشاريع مشتركة.