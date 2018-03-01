تجارة: استثناء بعض المنتجات من نظام التقييد عند الاستيراد

الجزائر- أعلنت وزارة التجارة يوم الأربعاء، استثناء من نظام التقييد عند الاستيراد خمسة (5) منتجات (مدخلات) مصنفة تحت خمسة (5) وضعيات فرعية للتعريفة الجمركية.

و يتعلق الأمر بالصفائح والأوراق و الضمادات و الأشرطة وغيرها من الأشكال المسطحة، ذاتية اللصقي والمواد البلاستيكية، بشكل لفات بعرض يتجاوز 20 سم والمطبوعات المغلفة وغير المغلفة، وهذا باستثناء تلك التي يستوردها المنتجون والمحولون.

و تتكون القائمة أيضا من أكياس تغليف المواد الغذائية المصنوعة من بوليمرات الإيثيلين باستثناء أكياس معقمة لتغليف المنتجات الغذائية.

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و يتعلق الأمر أيضا بالأكياس و الحقائب الأخرى و المخاريط المصنوعة من بوليمرات الإيثيلين باستثناء أكياس التعبئة والتغليف المخصصة لتغليف جميع منتجات النظافة التي يستوردها المنتجون و المحولون.

باستثناء الأكياس المعقمة لتغليف المنتجات الغذائية، فإن أكياس تغليف المواد الغذائية المتكونة من مواد بلاستيكية أخرى تندرج أيضا في قائمة المنتجات المستثناة من نظام التقييد عند الاستيراد.

للتذكير، تم نشر المرسوم التنفيذي الذي ينص على السلع الخاضعة لنظام التقييد عند الاستيراد في الجريدة الرسمية في 7 يناير8 201.

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ووفقا لهذا النص التشريعي فإنه "يعلق مؤقتا استيراد البضائع المعينة في الملحق المرفق بهذا المرسوم إلى غاية إعادة ضبط توازن ميزان المدفوعات".

ويبلغ عدد المواد الخاضعة للتعليق المؤقت عند الاستيراد 851 منتجا ينتمي إلى 45 فئة من البضائع.

ويتعلق الأمر أساسا بالفواكه الجافة، الأجبان (منتجات نهائية)، الفواكه الطازجة (باستثناء الموز)ي الخضر الطازجة (باستثناء الثوم)، اللحوم (باستثناء لحوم الابقار)، التونة، مشتقات الذرة، تحضيرات اللحوم، العلكة، الحلويات و الشوكولاتة، والعجائن الغذائية، ومشتقات الحبوب، و مصبرات الخضر، والطماطم المحضرة أو المصبرة، المربى والهلام والفواكه المصبرة والتحضيرات الغذائية، والمواد المعدنية، الاسمنت، مواد التنظيف، المواد البلاستيكية المصنعة ونصف المصنعة، منتجات النظافة، الرخام و الغرانيت، ورق التنظيف، السجادات، الخزف المصنع، الزجاجي الحصادات، مواد الحنفيات، الأسلاك و الكوابل، الأثاث، الثريا، التجهيزات الكهرومنزلية والهواتف النقالة.

يذكر أنهي زيادة على تعليق استيراد 851 منتجاي فقد تم اتخاذ إجراءات ذات طابع تسعيري في إطار تأطير عمليات الاستيراد. يضاف إلى ذلك، رفع الحقوق الجمركية بالنسبة ل 32 فئة من المنتجات النهائية.