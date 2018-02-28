الجزائر-الولايات المتحدة: السعي لترقية التعاون خارج المحروقات

قسنطينة- رافع سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر السيد جون ديسروشر يوم الأربعاء بقسنطينة من أجل ترقية التعاون بين البلدين خارج المحروقات.

و في كلمة ألقاها خلال لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين بقسنطينة بمقر غرفة التجارة و الصناعة "الرمال" في إطار زيارة للولاية أبرز الدبلوماسي الأمريكي الذي تطرق للروابط التاريخية التي تجمع بين الجزائر و الولايات المتحدة الأمريكية أهمية تعزيز التعاون في المجالين الصناعي و الفلاحي على وجه الخصوص.

و في هذا الصدد تحدث السيد جون ديسروشر الذي أتيحت له فرصة متابعة عرض حول المؤهلات الصناعية لقسنطينة، لاسيما في القطاعين الصيدلاني و الميكانيكي عن التزام بلاده بالعمل على فتح "مجال للتواصل" بين المتعاملين الاقتصاديين الأمريكيين و نظرائهم من مدينة قسنطينة من أجل إمكانية إبرام اتفاقيات شراكة في المستقبل.

و جدد ذات الدبلوماسي الأمريكي في نفس الصدد التزام بلاده بمرافقة المستثمرين الأمريكيين الراغبين في الاستقرار بالجزائر و السماح بتحويل المهارات و المعارف قبل أن يتطرق لالتزام بلده أيضا بدراسة إمكانات التعاون في المجالين الصناعي و الصيدلاني و كذا تربية الأبقار على وجه الخصوص.

من جهته، جدد رئيس غرفة التجارة و الصناعة "الرمال", العربي سويسي, التأكيد على الاستعداد التام للمتعاملين الاقتصاديين المحليين على مرافقة مسعى تعزيز التعاون بين الجزائر و الولايات المتحدة الأمريكية.

و خلال زيارته لقسنطينة أتيحت الفرصة لسفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر السيد جون ديسروشر لزيارة عدة مواقع تاريخية بالمدينة من بينها مسجد الأمير عبد القادر كما توجه إلى مؤسسة الجرارات الفلاحية التي تصنع جرارات من علامة ميسي فيرغسون في إطار شراكة جزائرية-أمريكية.