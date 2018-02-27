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طاقة: نحو تموين ساقية سيدي يوسف التونسية بالغاز الطبيعي الجزائري 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 شباط/فبراير 2018 19:10     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 0 مرات
طاقة: نحو تموين ساقية سيدي يوسف التونسية بالغاز الطبيعي الجزائري 

الجزائر - تم الاتفاق اليوم الثلاثاء بالعاصمة التونسية على انطلاق أشغال تزويد مدينة ساقية سيدي يوسف التاريخية بالغاز الطبيعي و ذلك  خلال اشغال اللجنة الوزارية الثنائية للطاقة الجزائرية التونسية ، ترأسها  وزير الطاقة مصطفى قيطوني و نظيره التونسي السيد خالد قدور، حسبما افاده بيان  لوزارة الطاقة. 

 و أبرز السيد قيطوني خلال هذا الاجتماع "الأهمية الرمزية " لقرار تموين  منطقة ساقية سيدي يوسف بالغاز الطبيعي انطلاقا من الشبكات الجزائرية ، موضحا  أنه  "يأتي بناء على تعليمات و توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز  بوتفليقة في إطار الاحتفالات المخلدة لذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف التاريخية  التي سقط خلالها شهداء جزائريين وتونسيين في ميدان الشرف "، حسب نفس المصدر.

وينتظر أن يتجسد هذا المشروع ميدانيا قبل نهاية السنة الجارية، حسب ذات  المصدر.

كما اتفق الطرفان على مواصلة المناقشات حول تجديد عقد تزويد تونس بالغاز  الطبيعي و هذا الى ما بعد عام 2019ي و كذا إمداد تونس بغاز البوتان و رفع حجم  التموين بغاز البترول المميع.

وتمحورت المحادثات أيضا حول العقود والمشاريع المتعلقة باستكشاف وإنتاج  المحروقات والحاجة إلى رفع وتيرة العمل على مستوى كتل الاستكشاف لشركة نومهيدي  وهي شركة مختلطة جزائرية تونسية (إيتاب و سوناطراك) الواقعة جنوب الحدود  الجزائرية التونسية.

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وفيما يتعلق بالكهرباء، قرر الوزيران مواصلة الجهود لتطوير طاقات الربط وهذا  لتعزيز نظام الطاقة الكهربائية الإقليمي وتسهيل التبادلات التجارية والإغاثة  في حالة وقوع حوادث كبيرة، حسب نفس البيان.

ومن جهة اخرى ناقش الوزيران إمكانية استحداث توأمة بين الوكالتين الجزائرية  والتونسية للنجاعة الطاقوية (أبرو و أن آم  أو) و كذا تعزيز جانب التكوين فضلا  عن تبادل الخبرات بين البلدين. 

وقد وقع الطرفان على محضر اجتماع اللجنة الثنائية، بحضور سفير الجزائر لدى  تونس السيد عبد القادر حجار.

وكان الاجتماع فرصة للطرفين لتقييم الاشغال التي انعقدت عقب الاجتماع الأخير للجنة الثنائية الذي جرى يوم 7 فبراير 2017 في الجزائر .

واعتبر الوزيران العلاقات التي تربط البلدين بأنها "استثنائية " ، لا سيما  تحت قيادة الرئيس بوتفليقة و نظيره  التونسي محمد باجي قائد السبسي.

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طاقة: نحو تموين ساقية سيدي يوسف التونسية بالغاز الطبيعي الجزائري 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 شباط/فبراير 2018 19:10     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 0 مرة   شارك

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