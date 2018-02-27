القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي: ترحيب بقرار محكمة العدل الأوروبية 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 شباط/فبراير 2018 18:13     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرات
اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي: ترحيب بقرار محكمة العدل الأوروبية 

الجزائر - عبرت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي اليوم الثلاثاء عن ارتياحها لقرار محكمة العدل الأوروبية الذي يستثني الصحراء الغربية من اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وأبرزت اللجنة الجزائرية في هذا السياق، في بيان لها, بان "هذا القرار ما هو إلا تأكيد على القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية 21 ديسمبر 2016 المتعلق  بالمنتجات الزراعية التي كان يستقدمها الاحتلال المغربي من الصحراء الغربية"، كما طلبت اللجنة ب "التطبيق الصارم لهذا القرار منددة وبقوة بأي محاولة للتأثير  أو التحايل على هذه القرارات القضائية".

إقرأ أيضا: اتفاق الصيد البحري الاتحاد الأوروبي-المغرب غير قابل للتطبيق على الصحراء الغربية

وهنأت اللجنة الوطنية الجزائرية الشعب الصحراوي بهذا الانتصار القانوني الذي يصب في مصلحة القضية الصحراوية العادلة ويقرب من النصر النهائي.

كلـمات مفتـاحيــة :
اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي: ترحيب بقرار محكمة العدل الأوروبية 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 شباط/فبراير 2018 18:13     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.02.27

إضراب كنابست: أزيد من 3400 استاذ مضرب استأنفوا العمل خلال يومين

18.02.27

محاولة انتحار امرأة بمجلس قضاء تيبازة: استئناف الجلسات وتحويل المريضة نحو مستشفى الدويرة

18.02.27

انعقاد ندوة دولية حول "تطبيق القانون الدولي الإنساني في الصحراء الغربية" غدا الاربعاء…

18.02.27

اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي: ترحيب بقرار محكمة العدل الأوروبية 

18.02.27

الرئيس بوتفليقة يتحادث مع نظيره التركي 

18.02.27

منتدى الأعمال الجزائري-التركي: فرصة لتجديد إرادة البلدين لتطوير شراكتهما الاقتصادية

الأكثــر قـراءة

18.02.26

الجزائر-تركيا: إعطاء دفع جديد للعلاقات الاقتصادية

18.02.26

الجزائر تسجل تقدما في مجال حقوق الإنسان

18.02.26

إعلامي مغربي يكشف عن استغلاله من قبل المخابرات للترويج لموقف المغرب من النزاع في الصحراء…

18.02.26

الرئيس التركي يؤكد أن الجزائر تلعب دورا أساسيا في تحقيق الامن والاستقرار في  المنطقة 

18.02.26

أدرار: توفير كل الظروف الملائمة لترقية الخدمات وتطوير المرفق الصحي

18.02.26

الرئيس التركي يترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية بمقام الشهيد