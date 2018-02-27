اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي: ترحيب بقرار محكمة العدل الأوروبية 

الجزائر - عبرت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي اليوم الثلاثاء عن ارتياحها لقرار محكمة العدل الأوروبية الذي يستثني الصحراء الغربية من اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وأبرزت اللجنة الجزائرية في هذا السياق، في بيان لها, بان "هذا القرار ما هو إلا تأكيد على القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية 21 ديسمبر 2016 المتعلق بالمنتجات الزراعية التي كان يستقدمها الاحتلال المغربي من الصحراء الغربية"، كما طلبت اللجنة ب "التطبيق الصارم لهذا القرار منددة وبقوة بأي محاولة للتأثير أو التحايل على هذه القرارات القضائية".

وهنأت اللجنة الوطنية الجزائرية الشعب الصحراوي بهذا الانتصار القانوني الذي يصب في مصلحة القضية الصحراوية العادلة ويقرب من النصر النهائي.