القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

البنك العالمي: ندوة جهوية رفيعة المستوى حول الشباب والمالية نهاية مارس بالجزائر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 شباط/فبراير 2018 17:36     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرات
البنك العالمي: ندوة جهوية رفيعة المستوى حول الشباب والمالية نهاية مارس بالجزائر

واشنطن - تنظم ندوة جهوية رفيعة المستوى بالجزائر العاصمة يومي 26 و 27 مارس المقبل لمناقشة مسألة الشغل والابتكار واقتصاد الخدمات في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، حسبما علمت وأج من مصادر مقربة من البنك العالمي.

وأوضح المصدر، أن هذا اللقاء سينظم مناصفة بين وزارة المالية والبنك العالمي وصندوق النقد العربي، تحت شعار "شباب تكنولوجيا ومالية".

وتهدف هذه الندوة، حسب نفس المصدر، إلى فتح حوار وتبادل مثمر حول اشكالية الشغل في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع عرض الوسائل الكفيلة بتسهيل تشغيل حاملي الشهادات وامتصاص البطالة وسط الشعوب النامية.

إضافة إلى المسؤولين السامين للبنك العالمي سيشارك في هذا اللقاء مقاولون من جميع أنحاء العالم وأكاديميون ومقررون سياسيون من أجل مناقشة القوانين والأنظمة التربوية الحديثة التي من شانها دعم تطور القطاع الخاص.

كما سيتم خلال هذه الندوة تنظيم حلقات مخصصة لمواضيع متعلقة باقتصاد الخدمات والشغل واستحداث المؤسسات الناشئة والارضيات التكنولوجية للشغل إضافة إلى تعزيز البنى التحتية للاتصالات وأنظمة الدفع الحديثة.

كلـمات مفتـاحيــة :
البنك العالمي: ندوة جهوية رفيعة المستوى حول الشباب والمالية نهاية مارس بالجزائر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 شباط/فبراير 2018 17:36     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.02.27

سحب قرار الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري راجع إلى عدم نضج بعض أحكامه   

18.02.27

المغرب: الملك محمد السادس يجري عملية جراحية في القلب

18.02.27

ما يقارب 100 مشارك في سباق الحماية المدنية بقسنطينة

18.02.27

طاقة: نحو تموين ساقية سيدي يوسف التونسية بالغاز الطبيعي الجزائري 

18.02.27

إضراب كنابست: أزيد من 3400 استاذ مضرب استأنفوا العمل خلال يومين

18.02.27

محاولة انتحار امرأة بمجلس قضاء تيبازة: استئناف الجلسات وتحويل المريضة نحو مستشفى الدويرة

الأكثــر قـراءة

18.02.26

الجزائر-تركيا: إعطاء دفع جديد للعلاقات الاقتصادية

18.02.26

الجزائر تسجل تقدما في مجال حقوق الإنسان

18.02.26

إعلامي مغربي يكشف عن استغلاله من قبل المخابرات للترويج لموقف المغرب من النزاع في الصحراء…

18.02.26

الرئيس التركي يؤكد أن الجزائر تلعب دورا أساسيا في تحقيق الامن والاستقرار في  المنطقة 

18.02.26

أدرار: توفير كل الظروف الملائمة لترقية الخدمات وتطوير المرفق الصحي

18.02.26

الرئيس التركي يترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية بمقام الشهيد