البنك العالمي: ندوة جهوية رفيعة المستوى حول الشباب والمالية نهاية مارس بالجزائر

واشنطن - تنظم ندوة جهوية رفيعة المستوى بالجزائر العاصمة يومي 26 و 27 مارس المقبل لمناقشة مسألة الشغل والابتكار واقتصاد الخدمات في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، حسبما علمت وأج من مصادر مقربة من البنك العالمي.

وأوضح المصدر، أن هذا اللقاء سينظم مناصفة بين وزارة المالية والبنك العالمي وصندوق النقد العربي، تحت شعار "شباب تكنولوجيا ومالية".

وتهدف هذه الندوة، حسب نفس المصدر، إلى فتح حوار وتبادل مثمر حول اشكالية الشغل في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع عرض الوسائل الكفيلة بتسهيل تشغيل حاملي الشهادات وامتصاص البطالة وسط الشعوب النامية.

إضافة إلى المسؤولين السامين للبنك العالمي سيشارك في هذا اللقاء مقاولون من جميع أنحاء العالم وأكاديميون ومقررون سياسيون من أجل مناقشة القوانين والأنظمة التربوية الحديثة التي من شانها دعم تطور القطاع الخاص.

كما سيتم خلال هذه الندوة تنظيم حلقات مخصصة لمواضيع متعلقة باقتصاد الخدمات والشغل واستحداث المؤسسات الناشئة والارضيات التكنولوجية للشغل إضافة إلى تعزيز البنى التحتية للاتصالات وأنظمة الدفع الحديثة.