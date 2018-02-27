أويحيى يؤكد ارادة الجزائر في تطوير شراكتها مع تركيا

الجزائر - أكد الوزير الاول احمد اويحيى اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على ارادة الجزائر في تطوير شراكتها الاقتصادية مع تركيا ورفعها الى مستوى امتياز علاقتهما السياسية.

واوضح السيد اويحيىي في كلمة خلال افتتاح ملتقى رجال اعمال جزائريين و اتراك بحضور الرئيس التركي السيد رجب طيب اردوغاني أنه "ستسهر الحكومة الجزائرية على الاسراع في انجاز كل ما تم الاتفاق عليه بين البلدين لكي نصل بالعلاقات الاقتصادية الى مستوى الامتياز".

واستهل الوزير الاول كلمته قائلا: "ان الرئيس بوتفليقة يستقبل فيكم (الرئيس التركي) صديقا و قائد بلد كبير وشقيق تتقاسم معه الجزائر علاقات تاريخية تطبعها الصداقة والتعاون المتعدد الاشكال".

واستطرد السيد اويحيى ان معاهدة الصداقة و التعاون التي تربط الجزائر وتركيا مند 2006 سمحت بوضع اسس علاقات مكثفة ومتعددة الاشكال من تشاور سياسي وتعاون تقني وصولا الى علاقات اقتصادية جد قوية.

واضاف الوزير الاول أنه "يتضح ذلك في المجال الاقتصادي ان تركيا هي الزبون السادس والمورد التجاري السابع للجزائر بحجم اجمالي للمبادلات اقترب من 4 مليار دولار سنة 2017".

وذكر ان هناك حوالي 800 مؤسسة تركية تعمل في العديد من القطاعات بالجزائر كما ان الجزائر هي البلد الرابع في العالم الذي تحصلت فيه المؤسسات التركية على اكبر عدد من العقود لانجاز مشاريع بمبلغ يقدر بحوالي 5ر3 مليار دولار سنة 2015 على سبيل المثال.

واضاف ان "المؤشرات التي ذكرتها مند حين بإيجاز حول العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين تشهد على القدرات التي لا تزال موجودة من اجل تعزيزها في جميع المجالات".

واعتبر السيد اويحيى ان المباحثات بين رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ونظيره التركي وكذا المبادلات بين وفود البلدين الى جانب المنتدى بين رجال اعمال الطرفين من شأنها ان تتيح فرص جديدة بين البلدين.