سكن: استلام مرتقب لأزيد من 714 ألف وحدة خلال 2018 و 2019

الجزائر- يرتقب تسليم 714 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ خلال السنة الجارية 2018 و المقبلة 2019، وبالتالي سيتم تحقيق أهداف البرنامج الخماسي الجاري (2015-2019 ) حسبما أكده يوم الاثنين بالجزائر وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار.

وأوضح الوزير لدى اجتماعه بلجنة الشؤون الاجتماعية و الإسكان والري والتجهيز بالمجلس الشعبي الوطني، لدراسة تطورات برنامج القطاع أنه يرتقب تسليم 366 ألف وحدة برسم سنة 2018 و348 ألف وحدة برسم سنة 2019.

وحسب الوزير فقد عرفت وتيرة الانجاز منحى تصاعديا حيث يصل حجم السكنات المنجزة سنويا نحو 296 ألف وحدة الأمر الذي سيمكن القطاع من بلوغ أهداف البرنامج الخماسي الجاري .

ومن خلال الأرقام التي قدمها الوزير، فقد شهد البرنامج المسطر للخماسي وقوامه 1.891.016 وحدة، تقدما معتبرا خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2015 -2017 ) ، حيث تم تسليم 886 الف و736 وحدة (47 %) والانطلاق في مليون و724 ألف و140 وحدة (44 %) في حين ما تزال 837 ألف و404 وحدة في طور الانجاز وينتظر الانطلاق لاحقا في 166 الف و876 وحدة (9 %).

وبخصوص تقدم برنامج الانجاز حسب الصيغ، فقد عرفت صيغة العمومي الايجاري التي تمثل 37 % من العرض العمومي ،تم الانطلاق في أشغال 686 الف و562 وحدة وانتهاء الأشغال ب 328 الف و906 وحدة ( 47 %) إلى جانب 357 الف و656 ( 51 %) وحدة في طور الانجاز و15 الف و928 وحدة غير منطلقة ( 2 % ).

اقرأ أيضا: عدل: 600.000 مكتتب محل تحقيق و الإعلان عن النتائج شهر مارس

أما بالنسبة لتوقعات الانجاز للسنتين المقبلتين فقد حددت بإنجاز 130 الف وحدة برسم 2018 و118 الف وحدة في 2019 .

أما بالنسبة لصيغة البيع بالإيجار التي تمثل 17 % من العرض العمومي، فقد تم الانطلاق في انجاز ازيد من 323 الف و702 وحدة والانتهاء من 64 الف و963 وحدة في حين تم تسجيل 258 الف و709 وحدة في طور الانجاز و 26 الف و298 وحدة غير منطلقة.

ومن بين الوحدات غير المنطلقة ،تم إحصاء 19 الف و540 وحدة تخص برنامج عدل بولاية الجزائر، ويواجه -حسب نفس المسؤول- هذا البرنامج مشاكل تخص العقار يتم حاليا معالجتها بالتنسيق مع المصالح الولائية.

وبالنسبة توقعات الانجاز لسنتي 2018 و2019 في هذه الصيغة ، ينتظر تسليم 85 الف وحدة سكنية في 2018 و86 الف وحدة سكنية في 2019 لتحقيق اهداف الخماسي.

وبلغ عدد المكتتبين في هذه الصيغة 561 الف و348 مكتتب منهم 79 الف و858 في عدل 1 و435 الف و992 في عدل 2.

وبالنسبة للسكن الريفي تمثل هذه الصيغة جزءا معتبرا من الحضيرة العقارية (33 % من العرض العمومي) منها البرامج المنطلقة و قوامها 491 الف وحدة و526 وحدة فضلا عن 406 الف و049 وحدة ( 68 % )بالنسبة للبرامج المنتهية و 85 الف و477 وحدة(14 %) في طور الانجاز ، أما البرامج غير المنطلقة فتشمل 105 الف وحدة (18 % ) سيتم الشروع فيها قبل نهاية الثلاثي الاول من 2018.

اقرأ أيضا: السكن "الضيق": استفادة 160 عائلة من بلديتي دالي ابراهيم و المعالمة (ولاية الجزائر) من سكنات عمومية إيجارية

وينتظر خلال السنتين المقبلتين تسليم 115 الف وحدة سكنية في 2018 و120 الف وحدة في 2019 من هذه الصيغة.

أما صيغة السكن الترقوي المدعم التي تمثل 11 في المائة من مجموع العرض العمومي فقد تم استلام 72 الف و872 وحدة (37 %) والانطلاق في 182 الف و 851 وحدة في حين يتم انجاز 109 الف و979 وحدة (55 %) و15 الف و181 وحدة غير منطلقة (8 %) يرتقب أن تنطلق بها الأشغال بغضون الثلاثي الاول من 2018.

ويتوقع ايضا تسليم 25 الف وحدة من هذه الصيغة سنة 2018 و17 الف وحدة سنة 2019 لتحقيق اهداف الخماسي.

أما بالنسبة للسكن الترقوي العمومي والذي يمثل نسبة 2 % من العرض العمومي فقد تم الانطلاق في 39 الف و499 وحدة ، وتسليم 13 الف و916 وحدة في حين تتواجد مشاريع بـ 25 الف و583 وحدة في طور الانجاز و4.097 وحدة غير منطلقة، ويرتقب تسليم 11 الف وحدة في 2018 وأزيد من 6000 وحدة سنة 2019.

أما فيما يتعلق بالبرنامج الخاص بالقضاء على السكن الهش ، أفاد الوزير أن الإحصاء الوطني الشامل للسكن الهش أسفر عن إحصاء 560 الف سكن هش، تم تخصيص لإزالتها 388 الف و45 سكن إيجاري عمومي و95 الف إعانة للترميم وفقا للطلبات المودعة بالولاية.

وقد تم في إطار هذا البرنامج الانتهاء من 303 الف و219 وحدة بنسبة 78 بالمائة مقابل 82 الف و220 سكن في طور الانجاز بنسبة 21 %، إضافة عدد السكنات غير المنطلقة والمقدرة ب 2.606 وحدة بنسبة 1 %.

وأوضح الوزير أن القطاع سيستمر في تنويع الصيغ السكنية كلما استدعت الضرورة بما يخدم مختلف فئات المجتمع .