بيئة : استثمارات بقيمة تفوق 2 مليار دولار منذ 2001

الجزائر- تقدر القيمة الاجمالية للاستثمارات التي وجهت لقطاع البيئة خلال الفترة الممتدة ما بين 2001 و 2017 بأكثر من 2 مليار دولار, حسب ما صرحت به يوم الأحد بالجزائر العاصمة وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة, فاطمة الزهراء زرواطي.

و اوضحت السيدة زرواطي خلال محاضرة وطنية حول عرض الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج و تثمين النفايات, ان هذا الغلاف المالي سمح بتمويل انجاز 1200 مشروع في اطار تطبيق جزء هام من مخطط تثمين النفايات في آفاق 2035 .

و ذكرت الوزيرة انه في اطار معالجة اشكالية النفايات تم استحداث آليتين تنفيذيتين و هما البرنامج الوطني لتسيير النفايات المنزلية و المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة, مضيفة ان هتين الآليتين قد سمحتا بالتكفل بتسيير و مراقبة و التخلص من النفايات باستعمال تقنيات عصرية تستجيب للمقاييس الايكولوجية العالمية.

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و بفضل هتين الآليتين تم القض اء على اكثر من 2000 مفرغة فوضوية على المستوى الوطني من أهمها مفرغة واد السمار (الجزائر العاصمة) و التي تم تحويلها الى حديقة حضرية و كذا انجاز 177 مركز تقني لردم النفايات المنزلية و 38 مركز اخر لطمرالنفايات الداخلية.

كما سمح البرنامجين-حسب قولها- من انشاء 47 مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري و كذا 16 مركز لفرز النفايات المنزلية و 5 مراكز لجمع النفايات.

و تهدف هذه الانجازات -حسب الوزيرة - الى التكفل ب13 مليون طون من النفايات المنزلية سنويا منها اكثر من 7 مليون طون من النفايات القابلة للاسترجاع ما يمثل "خزان معتبر للاستثمار".

و على صعيد أخر, افادت السيدة زرواطي ان كمية النفايات الخاصة المخزنة مند 2016 تقدر ب 2ر3 مليون طن, علما ان كمية النفايات التي يمكن استرجعها سنويا تقدر ب 330 الف طن خاصة الزيوت المستخدمة و البطاريات و العجلات المستعملة بالإضافة الى النفايات الخاصة بالآلات الكهرو منزلية و الالكترونية.