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بيئة : استثمارات بقيمة تفوق 2 مليار دولار منذ 2001

  أدرج يـوم : الأحد, 25 شباط/فبراير 2018 19:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 29 مرات
بيئة : استثمارات بقيمة تفوق 2 مليار دولار منذ 2001

الجزائر- تقدر القيمة الاجمالية للاستثمارات التي وجهت لقطاع البيئة خلال الفترة الممتدة ما بين 2001 و 2017 بأكثر من 2 مليار دولار,  حسب ما صرحت به يوم الأحد بالجزائر العاصمة وزيرة البيئة و الطاقات  المتجددة, فاطمة الزهراء زرواطي.

و اوضحت السيدة زرواطي خلال محاضرة وطنية حول عرض الاستراتيجية الوطنية  للتسيير المدمج و تثمين النفايات, ان هذا الغلاف المالي سمح بتمويل انجاز   1200 مشروع في اطار تطبيق جزء هام من مخطط تثمين النفايات في آفاق 2035 .

و ذكرت الوزيرة انه في اطار معالجة اشكالية النفايات تم استحداث آليتين  تنفيذيتين و هما البرنامج الوطني لتسيير النفايات المنزلية و المخطط الوطني  لتسيير النفايات الخاصة, مضيفة ان هتين الآليتين قد سمحتا بالتكفل بتسيير و  مراقبة و التخلص من النفايات باستعمال تقنيات عصرية تستجيب للمقاييس  الايكولوجية العالمية.

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و بفضل هتين الآليتين تم القض اء على اكثر من 2000 مفرغة فوضوية على المستوى  الوطني من أهمها مفرغة واد السمار (الجزائر العاصمة) و التي تم تحويلها الى  حديقة حضرية و كذا انجاز 177 مركز تقني لردم النفايات المنزلية و 38 مركز اخر  لطمرالنفايات الداخلية.

كما سمح البرنامجين-حسب قولها- من انشاء 47 مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و  تجاري و كذا 16 مركز لفرز النفايات المنزلية و 5 مراكز لجمع النفايات.

و تهدف هذه الانجازات -حسب الوزيرة - الى التكفل ب13 مليون طون من النفايات  المنزلية سنويا منها اكثر من 7 مليون طون من النفايات القابلة للاسترجاع ما  يمثل "خزان معتبر للاستثمار".

و على صعيد أخر, افادت السيدة زرواطي ان كمية النفايات الخاصة المخزنة مند  2016  تقدر ب 2ر3 مليون طن, علما ان كمية النفايات التي يمكن استرجعها سنويا  تقدر ب 330 الف طن خاصة الزيوت المستخدمة و البطاريات و العجلات المستعملة  بالإضافة الى النفايات الخاصة بالآلات الكهرو منزلية و الالكترونية.

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بيئة : استثمارات بقيمة تفوق 2 مليار دولار منذ 2001
  أدرج يـوم : الأحد, 25 شباط/فبراير 2018 19:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 29 مرة   شارك

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