معدل التضخم يفوق 5 بالمائة على أساس سنوي خلال يناير 2018

الجزائر- بلغ تطور الأسعار لدى الاستهلاك 2ر5 في المائة على اساس سنوي الى غاية يناير 2018 , حسبما علمته واج لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

و يعتبر تطور الأسعار لدى الاستهلاك على اساس سنوي الى غاية يناير 2018 بمثابة معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه خلال الاشهر ال12 ابتداء من فبراير 2017 الى غاية شهر يناير 2018 مقارنة بالفترة الممتدة من فبراير 2016 الى غاية يناير 2017.

أما بالنسبة للتطور الشهري لمؤشر الاسعار عند الاستهلاك في يناير 2018 , الذي يعد المؤشر الخام للأسعار عند الاستهلاك في يناير 2018 مقارنة بشهر ديسمبر 2017 فقد بلغ 5ر0 في المئة.

و حسب المتغير الشهري بحسب فئة المنتجات, عرفت أسعار السلع الغذائية انخفاضا بنسبة 9 ر0 بالمئة في يناير 2018 مقارنة بشهر ديسمبر 2017.

اقرأ أيضا: فلاحة: الانتاج الوطني يؤمن أكثر من 70% من الغذاء

وعلى سبيل المثال سجلت أسعار المواد الفلاحية الطازجة انخفاضا بنسبة 3ر2 بالمائة خاصة اللحوم البيضاء( -6ر6 بالمائة), الخضر (-8 في المائة) والبطاطا (-2ر10 بالمائة).

وبالمقابل ارتفعت اسعار المواد الغذائية المصنعة بنسبة 5ر0 في المائة , مدفوعة بارتفاع بعض المنتجات منها أساسا الحليب والأجبان ومشتقاتها (+4ر1 بالمائة) والفواكه الجافة (+2 بالمائة).

وفيما يخص اسعار السلع المصنعة, فقد عرفت ارتفاعا بنسبة 6 ر1 بالمئة بسبب ارتفاع في اسعار بعض المنتجات , خاصة الوقود بزيادة بلغت 17 بالمائة والتبغ والكبريت ومستلزمات التدخين التي ارتفعت أسعارها بنسبة 6ر10 في المائة.

اقرأ أيضا: ارتفاع أسعارالانتاج الصناعي العمومي خلال الثلاثي الثالث لـ 2017

كما عرفت أسعار الخدمات منحى تصاعديا (+8ر1 في المائة) الذي يرجع أساسا إلى ارتفاع تكاليف النقل (+7ر6 بالمائة).

وحسب مجموعات السلع والخدمات, مس ارتفاع الأسعار الأثاث ومواد التأثيث (+3ر0 بالمائة) النقل والاتصالات (+2ر3 بالمائة), التربية والثقافة والترفيه (+6ر0 بالمائة) ومنتجات أخرى متنوعة (+3ر3 بالمائة), في حين بقيت اسعار المنتجات الأخرى مستقرة .

يذكر ان قانون المالية لسنة 2018 توقع نسبة تضخم بـ 5ر5 بالمئة.