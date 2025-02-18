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معدل التضخم يفوق 5 بالمائة على أساس سنوي خلال يناير 2018

  أدرج يـوم : الأحد, 25 شباط/فبراير 2018 16:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 2 مرات
معدل التضخم يفوق 5 بالمائة على أساس سنوي خلال يناير 2018

الجزائر- بلغ تطور الأسعار لدى الاستهلاك 2ر5 في المائة على اساس سنوي الى غاية يناير 2018 , حسبما علمته واج لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

و يعتبر تطور الأسعار لدى الاستهلاك على اساس سنوي الى غاية يناير 2018  بمثابة معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه خلال الاشهر ال12 ابتداء من  فبراير 2017 الى غاية شهر يناير 2018 مقارنة بالفترة الممتدة من فبراير 2016  الى غاية يناير 2017.

أما بالنسبة للتطور الشهري لمؤشر الاسعار عند الاستهلاك في يناير 2018 , الذي  يعد المؤشر الخام  للأسعار عند الاستهلاك في يناير 2018 مقارنة بشهر ديسمبر  2017  فقد بلغ 5ر0 في المئة.

و حسب المتغير الشهري بحسب فئة المنتجات, عرفت أسعار السلع الغذائية انخفاضا  بنسبة 9 ر0 بالمئة في يناير 2018  مقارنة بشهر ديسمبر 2017.

 

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وعلى سبيل المثال سجلت أسعار المواد الفلاحية الطازجة انخفاضا بنسبة 3ر2  بالمائة خاصة اللحوم البيضاء( -6ر6 بالمائة), الخضر (-8 في المائة) والبطاطا  (-2ر10 بالمائة).

وبالمقابل ارتفعت اسعار المواد الغذائية المصنعة بنسبة 5ر0 في المائة ,  مدفوعة بارتفاع بعض المنتجات منها أساسا الحليب والأجبان ومشتقاتها (+4ر1  بالمائة) والفواكه الجافة (+2 بالمائة).

وفيما يخص اسعار السلع المصنعة, فقد عرفت ارتفاعا بنسبة 6 ر1 بالمئة  بسبب  ارتفاع في اسعار بعض المنتجات , خاصة  الوقود بزيادة بلغت 17 بالمائة  والتبغ  والكبريت ومستلزمات التدخين التي ارتفعت أسعارها بنسبة 6ر10 في المائة.

 

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كما عرفت  أسعار الخدمات منحى تصاعديا  (+8ر1 في المائة) الذي يرجع أساسا  إلى ارتفاع تكاليف النقل (+7ر6  بالمائة).

وحسب مجموعات السلع والخدمات, مس ارتفاع الأسعار الأثاث ومواد التأثيث (+3ر0   بالمائة) النقل والاتصالات (+2ر3 بالمائة), التربية والثقافة  والترفيه (+6ر0  بالمائة) ومنتجات أخرى متنوعة (+3ر3 بالمائة), في حين بقيت اسعار المنتجات الأخرى مستقرة .

يذكر ان قانون المالية لسنة 2018 توقع نسبة  تضخم بـ  5ر5 بالمئة.

كلـمات مفتـاحيــة :
معدل التضخم يفوق 5 بالمائة على أساس سنوي خلال يناير 2018
  أدرج يـوم : الأحد, 25 شباط/فبراير 2018 16:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 2 مرة   شارك

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