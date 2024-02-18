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نفط: سعر سلة خامات أوبك يرتفع إلى أكثر من 63 دولارا للبرميل

  أدرج يـوم : السبت, 24 شباط/فبراير 2018 19:13     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 25 مرات
نفط: سعر سلة خامات أوبك يرتفع إلى أكثر من 63 دولارا للبرميل

الجزائر-ارتفع سعر سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إلى 08ر63  دولار للبرميل من 50ر62 دولارا سجلته يوم الأربعاء الماضي، حسب ما جاء في تقرير نشرته المنظمة على موقعها الالكتروني.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج  14نوعا و هي خام صحاري الجزائري و الخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي  وخام التصدير الكويتي  وخام مربان الإماراتي  و الإيراني الثقيل  والبصرة الخفيف العراقي  وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري  وخام  ميراي الفنزويلي  و جيراسول الأنغولي وربيع الخفيف الغابوني  و أورينت الاكوادوري .

و قد أنهت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت الاسبوع بارتفاع  ب 92 سنتا  عن التسوية السابقة إلى 31ر67 دولار للبرميل.

و من جهتها، سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعا ب 78 سنتا عن التسوية السابقة  إلى 55ر63 دولارا للبرميل.

ويأتي ارتفاع سعر  سلة خامات أوبك في سياق التزام منظمة الدول المصدرة للنفط و شركائها من المنتجين المستقلين بتخفيضات الإمدادات و إمكانية تمديد الاتفاق.

و كان وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، قد صرح اليوم السبت  في نيو دلهي (الهند) انه يأمل أن يشهد عام 2019 تخفيف القيود على إنتاج النفط بموجب اتفاق بين كبار المنتجين داخل أوبك وخارجها.

وذكر  ذات المسؤول أن الدول المنتجة داخل أوبك وخارجها ملتزمة باستقرار وتوازن السوق قائلا : "الخطوة المقبلة قد تكون تخفيف قيود الإنتاج  (...) و في تقديري هو أن هذا سيحدث في فترة ما خلال 2019  لكننا لا نعلم متى ولا نعرف كيف"ي حسب ما نقلته مصادر إعلامية.

و من جهته، كان الأمين العام للمنظمة، السيد محمد باركيندو قد أكد أن سوق النفط تتجه نحو استعادة توازنها ي حسب ما نقلته مصادر إعلامية.

يذكر أن منظمة "أوبك" ودول من خارجها  قد توصلت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بفيينا إلى اتفاق يقضي بخفض حجم استخراج النفط بنحو 8ر1 مليون برميل يوميا  اعتبارا من يناير 2017  .

واتفقت الدول من خارج المنظمة على أن يبلغ حجم التخفيض الإجمالي لاستخراجها من النفط 558 ألف برميل يوميا تبلغ حصة روسيا منها 300 ألف برميل يوميا.

و قرر وزراء الدول المشاركة في اتفاقية خفض إنتاج النفط في نوفمبر الماضي  تمديد الاتفاق إلى غاية نهاية 2018.

تجدر الاشارة إلى ان مستوى الامتثال سجل "مستوى قياسي" جديد حيث بلغ 133  بالمئة خلال شهر يناير 2018 فيما  وصل في  ديسمبر الفارط 129 إلى بالمئة،  حسب ما أعلنت عنه اللجنة الوزارية المشتركة للمنتجين الأعضاء وغير الاعضاء  في أوبك لمتابعة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج.

و  ستعقد اللجنة الوزارية المشتركة للمنتجين الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وغير الأعضاء  لمتابعة تنفيذ اتفاق فيينا لخفض الإنتاج  اجماعها الثامن  بالمملكة السعودية في ابريل المقبل.

و جدير بالذكر أن  أسعار النفط ارتفعت في يناير الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر  2014 ، ليجري تداولها فوق 70 دولارا للبرميل بدعم من تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك وشركاءها من خارج المنظمة.

كلـمات مفتـاحيــة :
نفط: سعر سلة خامات أوبك يرتفع إلى أكثر من 63 دولارا للبرميل
  أدرج يـوم : السبت, 24 شباط/فبراير 2018 19:13     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 25 مرة   شارك

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