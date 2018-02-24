القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الطاسيلي للطيران: خط جديد بين وهران و ستراسبورغ الفرنسية

  أدرج يـوم : السبت, 24 شباط/فبراير 2018 16:03     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 1 مرات
الطاسيلي للطيران: خط جديد بين وهران و ستراسبورغ الفرنسية

وهران- أفاد مسؤول الإعلام لدى شركة الطيران الطاسيلي أنه سيتم فتح خط جوي جديد بين عاصمة الغرب وهران و مدينة ستراسبورغ الفرنسية في بداية موسم الاصطياف للسنة الجارية.

وأبرز كريم بحار لوأج على هامش الطبعة التاسعة للصالون الدولي للسياحة و الأسفار و النقل و التجهيزات الفندقية الذي يحتضنه مركز الاتفاقيات الدولي لوهران منذ 22 فبراير أن شركة الطيران الطاسيلي ستطلق الخط الجديد ابتداء من الخامس يوليو القادم.

وأضاف أن هذا الخط الرابط بين وهران و ستراسبورغ هو عبارة عن تمديد للخط الرابط بين الجزائر العاصمة ونفس المدينة الفرنسية حيث يعتزم تنظيم رحلة في الأسبوع كل خميس على متن طائرة من نوع "بوينغ 737".

اقرأ ايضا: أ.أس.أل للطيران فرنسا تضمن رحلات باتجاه العاصمة ووهران انطلاقا من تولون

وينتظر اقتراح تسعيرة خاصة بانطلاق الخط ابتداء من 33.000 دج لتذكر ذهاب و إياب حسب نفس المسؤول الذي أفاد أن افتتاح هذا الخط الجديد جاء تلبية لطلب الجزائريين المقيمين بمنطقة الألزاس الفرنسية حيث أن انعدام الربط بين عاصمة الغرب و مدينة ستراسبورغ يجبرهم على التنقل إلى مدن مجاورة لاستقلال الطائرة.

ويضاف هذا الخط الجديد إلى الأربعة خطوط الخارجية لشركة الطاسيلي للطيران الرابطة بين الجزائر العاصمة و العاصمة الفرنسية باريسي و الجزائر العاصمة و نونتي و الجزائر العاصمة و ستراسبورغي و قسنطينة .

للتذكير، فإن شركة الطاسيلي للطيران هي فرع من فروع مجمع سوناطراك مختصة في النقل الجوي للعاملين في قطاع المحروقات دخلت حيز الخدمة، فيما يخص نقل الجوي للجمهور العريض داخليا و خارجيا ابتداء من مارس 2013.

 

آخر تعديل على السبت, 24 شباط/فبراير 2018 17:34
كلـمات مفتـاحيــة :
الطاسيلي للطيران: خط جديد بين وهران و ستراسبورغ الفرنسية
  أدرج يـوم : السبت, 24 شباط/فبراير 2018 16:03     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 1 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.02.24

الطاسيلي للطيران: خط جديد بين وهران و ستراسبورغ الفرنسية

18.02.24

حصيلة 2017: 5ر2 مليون سائح جزائري يقصدون تونس

18.02.24

كشف و تدمير مخبأ يحوي أدوات و مواد كيميائية لإعداد المتفجرات بسكيكدة

18.02.24

الجزائر في مقدمة الدول التي تتبنى لغة الحوار

18.02.24

الذكرى ال47 لتأميم المحروقات : كرونولوجيا قرار تاريخي

18.02.24

الرئيس بوتفليقة يدعو الى "سلوك اقتصادي طموح يحدوه الحس الوطني "

الأكثــر قـراءة

18.02.20

المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع قانون التجارة الالكترونية

18.02.20

الصحراء الغربية: حراك دبلوماسي مكثف للدفع بالمفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع

18.02.19

وزيرة التربية الوطنية تجتمع بممثلي التكتل النقابي للقطاع لمناقشة المطالب المطروحة

18.02.19

إحصاء أكثر من ألف متعامل مخالف للتنظيم الجبائي والجمركي والبنكي

18.02.19

الرئيس بوتفليقة يخصص 2000 دفتر حج للمواطنين البالغين 70 سنة فما فوق ولم  يسعفهم الحظ في…

18.02.20

المجلس الشعبي الوطني يشارك في أشغال جلسات الاستماع البرلمانية السنوية في الأمم المتحدة