الطاسيلي للطيران: خط جديد بين وهران و ستراسبورغ الفرنسية

وهران- أفاد مسؤول الإعلام لدى شركة الطيران الطاسيلي أنه سيتم فتح خط جوي جديد بين عاصمة الغرب وهران و مدينة ستراسبورغ الفرنسية في بداية موسم الاصطياف للسنة الجارية.

وأبرز كريم بحار لوأج على هامش الطبعة التاسعة للصالون الدولي للسياحة و الأسفار و النقل و التجهيزات الفندقية الذي يحتضنه مركز الاتفاقيات الدولي لوهران منذ 22 فبراير أن شركة الطيران الطاسيلي ستطلق الخط الجديد ابتداء من الخامس يوليو القادم.

وأضاف أن هذا الخط الرابط بين وهران و ستراسبورغ هو عبارة عن تمديد للخط الرابط بين الجزائر العاصمة ونفس المدينة الفرنسية حيث يعتزم تنظيم رحلة في الأسبوع كل خميس على متن طائرة من نوع "بوينغ 737".

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وينتظر اقتراح تسعيرة خاصة بانطلاق الخط ابتداء من 33.000 دج لتذكر ذهاب و إياب حسب نفس المسؤول الذي أفاد أن افتتاح هذا الخط الجديد جاء تلبية لطلب الجزائريين المقيمين بمنطقة الألزاس الفرنسية حيث أن انعدام الربط بين عاصمة الغرب و مدينة ستراسبورغ يجبرهم على التنقل إلى مدن مجاورة لاستقلال الطائرة.

ويضاف هذا الخط الجديد إلى الأربعة خطوط الخارجية لشركة الطاسيلي للطيران الرابطة بين الجزائر العاصمة و العاصمة الفرنسية باريسي و الجزائر العاصمة و نونتي و الجزائر العاصمة و ستراسبورغي و قسنطينة .

للتذكير، فإن شركة الطاسيلي للطيران هي فرع من فروع مجمع سوناطراك مختصة في النقل الجوي للعاملين في قطاع المحروقات دخلت حيز الخدمة، فيما يخص نقل الجوي للجمهور العريض داخليا و خارجيا ابتداء من مارس 2013.