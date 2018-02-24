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الرئيس بوتفليقة يدعو الى "سلوك اقتصادي طموح يحدوه الحس الوطني "

  أدرج يـوم : السبت, 24 شباط/فبراير 2018 13:49     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 24 مرات
الرئيس بوتفليقة يدعو الى &quot;سلوك اقتصادي طموح يحدوه الحس الوطني &quot;

وهران  - دعا رئيس الـجمهورية, السيد عبد العزيز  بوتفليقة, يوم السبت بوهران , الى "انتهاج سلوك اقتصادي طموح يحدوه الحس  الوطني" من أجل عصرنة الصناعة الوطنية المحلية و تعزيز الـمؤسسات العمومية و  الخاصة.

و قال رئيس الـجمهورية, في رسالة بمناسبة إحياء ذكرى تأسيس الاتحاد العام  للعمال الجزائريين و تأميم الـمحروقات قرأها بإسمه وزير العدل, حافظ الاختام,  الطيب لوح , "علينا أن ننتهج سلوكا اقتصاديا طموحا يحدوه الحس الوطني يجعل  الدولة, بدلا من أن تتقوقع على نفسها في حمائية عقيمة للـمؤسسات الوطنية,   تؤسس سياستها على تحديث النسيج الصناعي و على التفاعل السليم بين الـمؤسسات  العمومية و الخاصة في كنف احترام الأخلاقيات و الـمصالح العليا للأمة".

و في هذا الصدد, أكد السيد بوتفليقة أنه "لابد من أن مبدأ الأفضلية للمنتوج  الوطني أن يحكم الطلبيات العمومية" و انه على الحكومة أن تشجع الـمنتوج الوطني  على الارتقاء في التنافسية و الوصول إلى "مرتبة مرموقة" في السوق الوطنية و  البحث عن منافذ إلى الأسواق الدولية.

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من جهة أخرى, قال رئيس الـجمهورية  أنه " لا بد لتنويع اقتصادنا أن يقوم,   أكثر فأكثر, على تكثيف النشاطات في مجال التكنولوجيا و النشاطات ذات القيمة  الـمضافة العالية بما يتيح إعادة تغطية صناعية ذات جودة تواكب التطورات  الهيكلية للصناعة العالمية".

و لدى تطرقه الى التقلبات الحالية للأسواق النفطية التي تضرب كافة البلدان  الـمنتجة, ذكر السيد بوتفليقة أن السلطات العمومية عملت على " تعزيز قدرة  اقتصادنا على الـمقاومة بفضل سياسة جريئة لتسديد المديونية".

و تابع  السيد الرئيس يقول " هذه السياسة أتت أكلها,  إذ أصبحنا قادرين على  التصدي لهذه الأزمة بشجاعة و حزم و نحن مطمئنون على ما لدينا من هامش التحرك  الذي يتيح لنا انتهاج خطة عمل فعالة للخروج من الأزمة".

و بخصوص التسيير المالي, قال رئيس الجمهورية أنه لا بد لهذه السياسة "أن تحدد  الفروع الاقتصادية الـمتخصصة و تراعي ترشيد النفقات و الحرص على التنافسية و  أرباح الإنتاجية و الصرامة في التسيير". 

و ذكر الرئيس بوتفليقة فإن "الأهم في هذا الـمسعى القائم على الصرامة الشديدة  في التسييري هو تجنب الإضرار بذوي الـمداخيل الضعيفة والتضحية بمبادئ العدالة  الاجتماعية و التضامن الوطني".

آخر تعديل على السبت, 24 شباط/فبراير 2018 19:41
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الرئيس بوتفليقة يدعو الى "سلوك اقتصادي طموح يحدوه الحس الوطني "
  أدرج يـوم : السبت, 24 شباط/فبراير 2018 13:49     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 24 مرة   شارك

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