الرئيس بوتفليقة يدعو الى "سلوك اقتصادي طموح يحدوه الحس الوطني "

وهران - دعا رئيس الـجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, يوم السبت بوهران , الى "انتهاج سلوك اقتصادي طموح يحدوه الحس الوطني" من أجل عصرنة الصناعة الوطنية المحلية و تعزيز الـمؤسسات العمومية و الخاصة.

و قال رئيس الـجمهورية, في رسالة بمناسبة إحياء ذكرى تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين و تأميم الـمحروقات قرأها بإسمه وزير العدل, حافظ الاختام, الطيب لوح , "علينا أن ننتهج سلوكا اقتصاديا طموحا يحدوه الحس الوطني يجعل الدولة, بدلا من أن تتقوقع على نفسها في حمائية عقيمة للـمؤسسات الوطنية, تؤسس سياستها على تحديث النسيج الصناعي و على التفاعل السليم بين الـمؤسسات العمومية و الخاصة في كنف احترام الأخلاقيات و الـمصالح العليا للأمة".

و في هذا الصدد, أكد السيد بوتفليقة أنه "لابد من أن مبدأ الأفضلية للمنتوج الوطني أن يحكم الطلبيات العمومية" و انه على الحكومة أن تشجع الـمنتوج الوطني على الارتقاء في التنافسية و الوصول إلى "مرتبة مرموقة" في السوق الوطنية و البحث عن منافذ إلى الأسواق الدولية.

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من جهة أخرى, قال رئيس الـجمهورية أنه " لا بد لتنويع اقتصادنا أن يقوم, أكثر فأكثر, على تكثيف النشاطات في مجال التكنولوجيا و النشاطات ذات القيمة الـمضافة العالية بما يتيح إعادة تغطية صناعية ذات جودة تواكب التطورات الهيكلية للصناعة العالمية".

و لدى تطرقه الى التقلبات الحالية للأسواق النفطية التي تضرب كافة البلدان الـمنتجة, ذكر السيد بوتفليقة أن السلطات العمومية عملت على " تعزيز قدرة اقتصادنا على الـمقاومة بفضل سياسة جريئة لتسديد المديونية".

و تابع السيد الرئيس يقول " هذه السياسة أتت أكلها, إذ أصبحنا قادرين على التصدي لهذه الأزمة بشجاعة و حزم و نحن مطمئنون على ما لدينا من هامش التحرك الذي يتيح لنا انتهاج خطة عمل فعالة للخروج من الأزمة".

و بخصوص التسيير المالي, قال رئيس الجمهورية أنه لا بد لهذه السياسة "أن تحدد الفروع الاقتصادية الـمتخصصة و تراعي ترشيد النفقات و الحرص على التنافسية و أرباح الإنتاجية و الصرامة في التسيير".

و ذكر الرئيس بوتفليقة فإن "الأهم في هذا الـمسعى القائم على الصرامة الشديدة في التسييري هو تجنب الإضرار بذوي الـمداخيل الضعيفة والتضحية بمبادئ العدالة الاجتماعية و التضامن الوطني".