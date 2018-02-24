الرئيس بوتفليقة: تحديث الصناعة من خلال مسعى مهيكل طويل المدى

وهران - أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم السبت بوهران أن تحديث النسيج الصناعي ينبغي أن يمر عبر مسعى مهيكل طويل المدى يسمح بتطوير اقتصاد يتمتع بالسيادة والتنوع.

وفي رسالة له بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم الـمحروقات, قرأها باسمه وزير العدل, حافظ الاختام, الطيب لوح , قال رئيس الجمهورية: "لقد أوعزت للحكومة أن تُقَدِّرُ للرهانات قدرها وأن تحدد الـمحاور الكبرى لـمسعى مهيكل على الـمدى الطويل قصد تحديث النسيج الصناعي والارتقاء به إلى مستوى الـمقاييس الدولية في مجال التنافسية والامتياز التكنولوجي".

وشدد السيد بوتفليقة في هذا السياق بأنه يتعين على الحكومة أن تتصرف ب"عمق" في الحَوْكَمَة الاقتصادية لهياكل الدولة والـمؤسسات العمومية وتوفير شروط التناسق للـمسارات الصناعية.

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وتابع السيد الرئيس يقول"على القطاع العمومي التجاري أن يضطلع بدور الـمحرك في هذه الدينامية ", كما يتعين, في نفس الوقت, تشجيع القطاع الخاص وجعله يستفيد من إجراءات التحفيز على الاستثمار و الابتكار.

و أضاف الرئيس بوتفليقة أنه " لا ينبغي للشبيبة أن تنظر, من الآن فصاعدا, إلى مستقبلها من زاوية تقلبات أسعار النفط" مشيرا في هذا الإطار إلى ضرورة أن "نستخلص ما يجب من العبر ونعيد النظر في الاختلالات الهيكلية لاقتصادنا التي كانت سببا في شدة تأذينا من الأزمة التي اعتورت الأسواق النفطية منذ سنة 2014".

وتابع رئيس الجمهورية بالقول: "لا يجوز للجزائر أن تكتفي بدور الـمصدر للنفط بل يجب عليها أن تُعْمِل عبقريتها الوطنية لكي تفرض نفسها كفاعل اقتصادي ناجع و تنافسي".

"بذلك سنقلص من هشاشتنا أمام التقلبات الطارئة للأسواق النفطية ونجعل من الثروة الـمتمثلة في الـمحروقات أداة حقيقية لتنمية بلادنا"ي يضيف الرئيس بوتفليقة.

= تحول طاقوي إرادي واعد=

وفي الوقت الذي أكد فيه على أن الجزائر صارت "فاعلا هاما في الـمجال الطاقوي" , شدد الرئيس على اهمية مواصلة تشجيع الصناعة البتروكيماوية التي تسجل انطلاقتها قصد تثمين موارد البلاد من المحروقات.

و في مجال الطاقات المتجددة أبرز السيد الرئيس بأن الإشعاع الشمسي العالي الـمتوفر للبلاد يتيح لها طموحا كبيرا إلى "تحول طاقوي إرادي واعد".

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وسيكون مشروع إنجاز 22 جيغاوات الضخم بواسطة محطات شمسية في هذا السياق "مشروعا مهيكلا بامتياز سيقوم على أرضية صناعية قادرة على تفعيل العبقرية الوطنية تفعيلا كاملا وعلى خلق الثروة و مناصب الشغل, حسب الرئيس بوتفليقة.

وقال رئيس الجمهورية بهذا الخصوص: "إننا نملكي في قطاعات مستقبلية كثيرة موارد تؤهلنا لأن نلتحق بنادي الكبار ونصبح فاعلا ناجعا في مجال التحول الطاقوي. وإني أولي عناية بالغة لهذا الـمطلب وأحرص على أن نعتمد موقفا إراديا ومتبصرا تتعبأ له كافة مؤسساتنا و جامعاتنا".

كما أشار من جهة اخرى إلى قطاع الفلاحة الذي اعتبره مكمن هام لـمناصب الشغل وكذا مصدر لتحسين الأمن الغذائي في البلاد.