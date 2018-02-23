القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

نقابة مؤسسة سوناطراك تجدد الثقة في أمينها العام

  أدرج يـوم : الجمعة, 23 شباط/فبراير 2018 17:03     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 1 مرات
نقابة مؤسسة سوناطراك تجدد الثقة في أمينها العام

وهران - جددت نقابة مؤسسة سوناطراك الثقة في أمينها العام جرود خلاف اليوم الجمعة بوهران في ختام أشغال الندوة العاشرة لتجديد النقابة الوطنية لسوناطراك.

وقد تم تزكية السيد جرود خلاف أمينا عاما لنقابة مؤسسة سوناطراك لمدة 4 سنوات بالإجماع من قبل النقابيين المندوبين من مختلف فروع مجمع سوناطراك.

وذكر السيد جرود خلال تدخله في افتتاح الندوة العاشرة لتجديد النقابة الوطنية لسوناطراك بالمطالب التي تم تجسيدها خلال العهدة السابقة على غرار "ضمان  الجودة في التكفل بالتغطية الصحية للعمال والمتقاعدين وكذا فتح ملف تعويض الخبرة المهنية وعصرنة الخدمات الاجتماعية".

ومن بين المكاسب الجديدة لفائدة العمال بعد سلسلة من اللقاءات مع المديرية العامة والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك ضخ الأموال بالصندوق الإضافي  للمتقاعدين الذي سيسمح للعمال المعنيين بالاستفادة من تحصيل مستحقاتهم المترتبة على الإحالة على التقاعد.

كما تم بالمناسبة إطلاق موقع على شبكة الانترنت لفيدرالية عمال البترول والغاز والكيمياء وإنشاء خلية للاستماع لانشغالات العمال والمتقاعدين.

للتذكير، فقد شارك في أشغال الندوة العاشرة لتجديد النقابة الوطنية لسوناطراك  التي حضرها وزير الطاقة مصطفى قيطوني والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد  المومن ولد قدور والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز محمد عرقاب والأمين العام  للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد والأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكمياء حمو طواهرية نقابيو مختلف  فروع شركة سوناطراك.

كلـمات مفتـاحيــة :
نقابة مؤسسة سوناطراك تجدد الثقة في أمينها العام
  أدرج يـوم : الجمعة, 23 شباط/فبراير 2018 17:03     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 1 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.02.23

رئاسيات 2019: رئيس حركة مجتمع السلم يرافع من أجل حل توافقي 

18.02.23

نقابة مؤسسة سوناطراك تجدد الثقة في أمينها العام

18.02.23

 إهداء المكتبة الخاصة لعلي كافي إلى المكتبة الوطنية الجزائرية

18.02.23

الشروع في مراجعة قانون المحروقات

18.02.23

سيدي السعيد يدعو النقابيين إلى تغليب لغة الحوار والدفاع عن السلم والاستقرار

18.02.23

الكشف عن مخبأ للأسلحة والذخيرة بأدرار بالقرب من الحدود مع مالي

الأكثــر قـراءة

18.02.20

المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع قانون التجارة الالكترونية

18.02.20

الصحراء الغربية: حراك دبلوماسي مكثف للدفع بالمفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع

18.02.19

وزيرة التربية الوطنية تجتمع بممثلي التكتل النقابي للقطاع لمناقشة المطالب المطروحة

18.02.19

إحصاء أكثر من ألف متعامل مخالف للتنظيم الجبائي والجمركي والبنكي

18.02.19

الرئيس بوتفليقة يخصص 2000 دفتر حج للمواطنين البالغين 70 سنة فما فوق ولم  يسعفهم الحظ في…

18.02.20

المجلس الشعبي الوطني يشارك في أشغال جلسات الاستماع البرلمانية السنوية في الأمم المتحدة