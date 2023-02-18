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مجمع سوناطراك يعتزم توظيف 12 ألف عامل خلال السنوات الخمس المقبلة 

  أدرج يـوم : الخميس, 22 شباط/فبراير 2018 19:19     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 73 مرات
مجمع سوناطراك يعتزم توظيف 12 ألف عامل خلال السنوات الخمس المقبلة 

الجزائر - يعتزم مجمع سوناطراك توظيف 12 ألف عامل في  مختلف التخصصات خلال السنوات الخمس المقبلة من ضمنهم أكثر من 3.000 عامل في  2018، حسبما أفاد به اليوم الخميس المدير التنفيذي للموارد البشرية كمال  بروري.

وأوضح نفس المسؤول على أمواج الإذاعة الوطنية، أن هذا التوظيف سيسمح بتعويض  المناصب الشاغرة  المنجرة  عن توجه  عدد كبير من الموظفين للتقاعد والذي سجل  منذ 2008،  نحو 23 ألف عامل غادر الشركة في اطار التقاعد، أي ما يعادل نصف  موظفي الشركة، منهم  15 ألف خلال السنوات الخمسة الأخيرة.

وحسبه، فإن المسابقة المنظمة في 2017 من طرف الشركة سمحت بتوظيف 8.000 عامل  من ضمن 60 ألف مترشح.

وحاليا، يبلغ عدد عمال سوناطراك  49 ألف عامل ، 60  بالمائة منهم  ينشطون في  جنوب البلاد.

ومن جانب آخر، أفاد السيد بروري  أن استراتيجية الشركة خلال الفترة 2020  -2030 تعطي كل الأهمية لتطوير وتنمية الموارد البشرية خاصة عبر عمليات  التكوين.

هذه الاستراتيجية نفسها تطمح إلى ارساء علاقة وثيقة بين سوناطراك والجامعات  في اطار الهدف المسطر لتوظيف الطلبة في التخصصات المطلوبة يضيف  نفس المسؤول. كما أشار الى ضرورة  الاستمرار في اطلاق مناصب ما بعد التخرج متخصصة  (التخرج  المتخصص) لتلبية الاحتياجات الخاصة للشركة في مجال الكفاءة، مضيفا أن عملية  اكتشاف المواهب وتثمينها وضعت قيد التنفيذ من طرف الشركة.

وفي رده على سؤال يتعلق بالمناخ السائد داخل الشركة، أكد السيد بروري أنها  تعرف "مرحلة استقرار" وأن كل الشكاوي وتظلمات العمال تؤخذ في الاعتبار  بالتنسيق مع الشريك الاجتماعي.

وذكر نفس المسؤول بأنه ومنذ بضعة أشهر، تم اجراء زيارات منتظمة من طرف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك السيد عبد المومن ولد قدور، الى مختلف مراكز الانتاج للشركة، وليس فقط من أجل تفقد النشاطات، لكن أيضا من أجل الاجتماع  بالعمال والاستماع إليهم بهدف تحسين الظروف ومناخ الأعمال.

 

آخر تعديل على الخميس, 22 شباط/فبراير 2018 19:30
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مجمع سوناطراك يعتزم توظيف 12 ألف عامل خلال السنوات الخمس المقبلة 
  أدرج يـوم : الخميس, 22 شباط/فبراير 2018 19:19     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 73 مرة   شارك

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