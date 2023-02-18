نحو انجاز أزيد من 34.000 كم من شبكة الكهرباء و 3000 كم من شبكة الغاز الطبيعي مع آفاق 2027

البويرة- أعدت المؤسسة الجزائرية للكهرباء والغاز (سونلغاز) برنامجا هاما عشاريا (2017-2027) يقضي بإنجاز أزيد من 34.000 كم من الشبكة الكهربائية و300 مركز كهرباء، وكذا 3000 كم بالنسبة لشبكة نقل الغاز الطبيعي، حسبما أعلن عنه اليوم الخميس الرئيس المدير العام لذات المجمع، محمد أركاب.

وأوضح السيّد أركاب في تصريح للصحافة على هامش اجتماع عمل عقده مع والي البويرة مصطفى ليماني والهيئات التنفيذية قائلا"لقد قمنا بإعداد برنامج مهم على مدى عشر سنوات 2017 -2027 يقضي بإنجاز أزيد من 34.000 كم من شبكة الكهرباء و 300 مركز كهرباء وكذا 3000 كم بالنسبة لشبكة نقل الغاز الطبيعي عبر مختلف مناطق البلاد".

و جاءت زيارة العمل التي قادت المسؤول الأول لشركة سونلغاز لولاية البويرة لبعث المشاريع التنموية المحلية و دراسة مختلف المعوقات التي تقف حجر عثر أمام المشاريع التنموية الخاصة بهذه الولاية.

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"لقد قدمت إلى الولاية بناءا على دعوة من الوالي في محاولة لايجاد الحلول لبعض المشاكل المتعلقة ببعض البرامج وتسليم مشاريع في طور الانجاز"، يضيف المتحدث.

وعن سؤال للصحافة المحلية حول المشاريع المبرمجة للقضاء على العجز المسجل بمختلف ولايات الوطن في مجال الكهرباء، ذكر الرئيس المدير العام للمجمع بأن الأشغال تجري لانجاز محطتين كهربائيتين سيتم استلامهما مع نهاية 2027 تسمحان بانتاج 8000 ميغا وات إضافية.

"سونلغاز ماضية في التطور ومرافقة التوجه الصناعي للبلاد وهو ما يمثل تحديا بالنسبة لنا.. يجب أن نكون في مستوى التطلعات من خلال مرافقة جميع القطاعات على غرار تزويد أحواض السقي الفلاحي بمصادر الطاقة الكهربائية وكذا المناطق الصناعية"، كما أردف ذات المسؤول الذي أشار بالمناسبة إلى استلام مع نهاية جوان 2018 ثلاث مشاريع للتوزيع العمومي للغاز وهو ما يمكن حسبه من ربط 2500 منزل بهذه الطاقة بمنطقة ايغيل ناث امزار ببلدية أحنيف بالإضافة إلى بلديتي المقراني وزبربر.

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وبخصوص تمويل هذه المشاريع نفى السيّد أركاب وجود أي مشاكل أو نية لتجميدها و"انما يتعلق الأمر بأولوية المشاريع التي يمكن أن تربط أكبر عدد من المنازل بمصادر هذه الطاقة الحيوية".

في سياق آخر وبخصوص الطاقات المتجددة لفت السيّد أركاب إلى أهمية هذا المجال الذي يسمح لسونلغاز باقتصاد استهلاك الغاز حيث لفت إلى أن الجزائر تتوفر على 354 ميغا وات منتجة من الطاقات المتجددة عبر 22 مركز موزع عبر الوطن وهو ما "ساهم في خفض استهلاك الغاز الطبيعي".

وعن ديون مؤسسة سونلغاز على المستوى الوطني أكّد أن مخطط العمل الخاص باسترجاع الديون قيد التنفيذ في أحسن الظروف خاصة بالبويرة.

واستنادا لاحصائيات السيّد أركاب فإن نسبة التغطية بالكهرباء بولاية البويرة بلغت 98 بالمئة، فيما تجاوزت نسبة التغطية بالغاز الطبيعي المعدل الوطني (58 بالمئة) لتبلغ 78 بالمئة.

وفيما يخص رفع أسعار الكهرباء أوضح نفس المصدر أن الموضوع "ليس مطروحا هذه الأيام"، مشيرا إلى أن هذا يبقى من اختصاص لجنة الضبط للكهرباء والغاز.