نحو استلام زهاء 200 مشروع سياحي على المستوى الوطني خلال العام الجاري

وهران- أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، حسان مرموري، يوم الخميس بوهران أنه سيتم استلام حوالي 150 إلى 200 مشروع سياحي على المستوى الوطني خلال العام الجاري.

وأبرز السيد مرموري ، في تصريح إعلامي على هامش زيارته التفقدية للولاية، أنه "يتوقع استلام حوالي 150 إلى 200 مشروع سياحي على المستوى الوطني خلال العام الجاري " مشيرا إلى "وجود زهاء 760 مشروع سياحي انطلقت الأشغال بها على المستوى الوطني بوتيرة متسارعة".

وأضاف أن "نسبة نمو الاستثمار في مجال السياحة في الجزائر تقدر ب 7 بالمائة وذلك حسب المعايير الدولية ".

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وذكر وزير السياحة والصناعة التقليدية أن نسبة انجاز المشاريع السياحية لولاية وهران تسيير بوتيرة متسارعة، حيث بلغت نسبة الأشغال بها 50 بالمائة على أن تكون جاهزة مع موعد ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2021 .

وأشار الى أن طاقة استيعاب المرافق السياحية بالولاية تقدر حاليا ب 15 ألف سرير على أن ترتفع في السنتين القادمتين إلى 26 ألف سرير ثم إلى 50 ألف سرير في غضون السنوات الخمسة القادمة.

"لا نهتم فقط بالكم في انجاز المشاريع السياحية بل نهتم أيضا بالنوعية" يضيف السيد مرموري لافتا الى أنه "تم تسجيل احترام للمعايير المعمول بها دوليا في تجسيد المشاريع السياحية".

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وبخصوص التجهيزات الفندقية، أكد الوزير أن "المنتوج الوطني دخل في سلسلة الإنتاج في المجال السياحي ولدينا العديد من الورشات ومصنع بوهران لإنجاز تجهيزات الفنادق بجودة عالية وحسب الطلب ".

من جهة أخرى ، دعا وزير السياحة والصناعة التقليدية أصحاب الوكالات السياحية إلى "تنظيم رحلات تجذب السياح الأجانب وعدم الاكتفاء فقط بالرحلات خارج الجزائر" مشددا على ضرورة "ترقية السياحة الداخلية لما لها من فوائد اقتصادية وأرباح مباشرة للوكالات السياحية".

للإشارة أشرف الوزير خلال زيارته إلى الولاية على تدشين أربعة فنادق من فئتي 3 و 4 نجوم ببلديتي بئر الجير ووهران ووضع حجر الأساس لإنجاز قرية سياحية "كريشتل كلوب" ببلدية قديل على مساحة 10 هكتار وتضم فندقين من فئتي 4 و5 نجوم بمجموع 1.100 سرير وتوفر زهاء 2.500 منصب عمل مباشر وغير مباشر.

كما قام السيد مرموري أيضا بزيارة المسجد القطب "عبد الحميد ابن باديس" بعاصمة الولاية.