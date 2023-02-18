القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

موارد مائية: الحضيرة الوطنية للسدود الكبرى تحصي حاليا 80 سدا

  أدرج يـوم : الخميس, 22 شباط/فبراير 2018 18:38     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 39 مرات
موارد مائية: الحضيرة الوطنية للسدود الكبرى تحصي حاليا 80 سدا

الجزائر - أكد وزير الموارد المائية، حسين نسيب اليوم  الخميس بالمجلس الشعبي الوطني على اهمية المجهودات المبذولة من طرف الدولة من  خلال الاستثمارات الكبيرة التي جسدتها  لإنجاز السدود ي حيث تحصي الحضيرة  الوطنية  للسدود الكبرى  حاليا ثمانون (80) سدا .

وأوضح السيد نسيب في جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية ترأسها رئيس المجلس  السيد سعيد بوحجة أن السد رقم ثمانون سيتم تدشينه الاحد المقبل و يقع في منطقة  بني سليمان بولاية المدية .  

وأضاف الوزير انه تم انجاز 245 سدا صغيرا  بقدرة تخزين حوالي 71 مليون متر  مكعب بينما تصل طاقة تخزين السدود الكبرى الى 6ر8 مليار متر مكعب .

كما اشار السيد نسيب الى ان هناك 16 سدا صغيرا في طور الانجاز بطاقة تخزين تقدر ب 14 مليون متر مكعب ، مؤكدا ان هذه الانجازات تدخل في اطار البرامج  التنموية التي اقرها رئيس الجمهورية ، السيد عبد العزيز بوتفليقة "مما سيسمح بتدعيم سقي الاراضي الفلاحية و توسيعها" .

وفي رده على سؤال شفوي للنائب مسعود بودراجي حول وضعية سد واد اللحم الواقع  بالمنطقة التي تربط بين ولايات البويرة و المسيلة و المدية ، قال الوزير أن  هذه المنطقة تضم لوحدها اضافة الى السدود الكبرى،  48 سدا صغيرا  قيد  الاستغلال بقدرة تخزين اجمالية تقدر ب 45 مليون متر مكعب منها 29 سد صغير تخص  ولاية المدية لوحدها.

إقرأ أيضا: طاقة تخزين السدود بالوطن ستقفز "في القريب" إلى 6ر8 مليار متر مكعب سنويا

وبخصوص الدراسات المتعلقة بسد واد اللحم  قال السيد نسيب ان قدرة تخزين هذا  السد تقدر ب 50 مليون متر مكعب تتقاسمها كل من ولايات البويرة و المدية و  المسيلة مشيرا ان الدراسة تقوم بها حاليا الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات.

وأشار الى ان الدراسات المتعلقة بهذا السد على وشك الانتهاء وسيتم الشروع في الانجاز بعد توفر الإمكانيات  المالية اللازمة .

اما بالنسبة للسد الثاني المتواجد بالمكان المسمى "اولاد عبد الوهاب" ببلدية  سيدي عيسى (ولاية المسيلة) على مجرى واد سيدي عيسى على شكل حاجز مائي بقدرة  تخزين تقدر بـ  700 الف متر مكعب ي تم -حسب الوزير- اعادة الدراسات لتحويل هذا  الحاجز المائي الى سد صغير بقدرة تخزين تصل الى 3 ملايين متر مكعب.

واوضح بهذا الخصوص ان اشغال الانجاز انطلقت حيث "وصلت نسبة الانجاز 70  بالمئة غير انه تم فض العلاقة التعاقدية مع مؤسسة النجاز و مديرية الموارد  المائية لولاية المسيلة في 2016 بسبب التأخر في الانجاز" ي يضيف السيد نسيب.

وحسب الوزير فان مديرية الموارد المائية لولاية المسيلة اطلقت مناقصة جديدة  تم من خلالها منح صفقة انهاء الاشغال و تنصيب  التجهيزات المتبقية لمؤسسة  الاخرى بآجال  انجاز 14 شهرا و الاشعال جارية مؤكدا انه سيتم استلام المشروع في اواخر 2018.

كلـمات مفتـاحيــة :
موارد مائية: الحضيرة الوطنية للسدود الكبرى تحصي حاليا 80 سدا
  أدرج يـوم : الخميس, 22 شباط/فبراير 2018 18:38     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 39 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.02.23

بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة ال21): النتائج الجزئية والهدافون  

18.02.23

مسلك المحترفين سيدات للتنس (دورة موفيستار3): الجزائرية إيبو في نصف النهائي 

18.02.23

رئاسيات 2019: رئيس حركة مجتمع السلم يرافع من أجل حل توافقي 

18.02.23

نقابة مؤسسة سوناطراك تجدد الثقة في أمينها العام

18.02.23

 إهداء المكتبة الخاصة لعلي كافي إلى المكتبة الوطنية الجزائرية

18.02.23

الشروع في مراجعة قانون المحروقات

الأكثــر قـراءة

18.02.20

المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع قانون التجارة الالكترونية

18.02.20

الصحراء الغربية: حراك دبلوماسي مكثف للدفع بالمفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع

18.02.19

وزيرة التربية الوطنية تجتمع بممثلي التكتل النقابي للقطاع لمناقشة المطالب المطروحة

18.02.19

إحصاء أكثر من ألف متعامل مخالف للتنظيم الجبائي والجمركي والبنكي

18.02.19

الرئيس بوتفليقة يخصص 2000 دفتر حج للمواطنين البالغين 70 سنة فما فوق ولم  يسعفهم الحظ في…

18.02.20

المجلس الشعبي الوطني يشارك في أشغال جلسات الاستماع البرلمانية السنوية في الأمم المتحدة