موارد مائية: الحضيرة الوطنية للسدود الكبرى تحصي حاليا 80 سدا

الجزائر - أكد وزير الموارد المائية، حسين نسيب اليوم الخميس بالمجلس الشعبي الوطني على اهمية المجهودات المبذولة من طرف الدولة من خلال الاستثمارات الكبيرة التي جسدتها لإنجاز السدود ي حيث تحصي الحضيرة الوطنية للسدود الكبرى حاليا ثمانون (80) سدا .

وأوضح السيد نسيب في جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية ترأسها رئيس المجلس السيد سعيد بوحجة أن السد رقم ثمانون سيتم تدشينه الاحد المقبل و يقع في منطقة بني سليمان بولاية المدية .

وأضاف الوزير انه تم انجاز 245 سدا صغيرا بقدرة تخزين حوالي 71 مليون متر مكعب بينما تصل طاقة تخزين السدود الكبرى الى 6ر8 مليار متر مكعب .

كما اشار السيد نسيب الى ان هناك 16 سدا صغيرا في طور الانجاز بطاقة تخزين تقدر ب 14 مليون متر مكعب ، مؤكدا ان هذه الانجازات تدخل في اطار البرامج التنموية التي اقرها رئيس الجمهورية ، السيد عبد العزيز بوتفليقة "مما سيسمح بتدعيم سقي الاراضي الفلاحية و توسيعها" .

وفي رده على سؤال شفوي للنائب مسعود بودراجي حول وضعية سد واد اللحم الواقع بالمنطقة التي تربط بين ولايات البويرة و المسيلة و المدية ، قال الوزير أن هذه المنطقة تضم لوحدها اضافة الى السدود الكبرى، 48 سدا صغيرا قيد الاستغلال بقدرة تخزين اجمالية تقدر ب 45 مليون متر مكعب منها 29 سد صغير تخص ولاية المدية لوحدها.

وبخصوص الدراسات المتعلقة بسد واد اللحم قال السيد نسيب ان قدرة تخزين هذا السد تقدر ب 50 مليون متر مكعب تتقاسمها كل من ولايات البويرة و المدية و المسيلة مشيرا ان الدراسة تقوم بها حاليا الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات.

وأشار الى ان الدراسات المتعلقة بهذا السد على وشك الانتهاء وسيتم الشروع في الانجاز بعد توفر الإمكانيات المالية اللازمة .

اما بالنسبة للسد الثاني المتواجد بالمكان المسمى "اولاد عبد الوهاب" ببلدية سيدي عيسى (ولاية المسيلة) على مجرى واد سيدي عيسى على شكل حاجز مائي بقدرة تخزين تقدر بـ 700 الف متر مكعب ي تم -حسب الوزير- اعادة الدراسات لتحويل هذا الحاجز المائي الى سد صغير بقدرة تخزين تصل الى 3 ملايين متر مكعب.

واوضح بهذا الخصوص ان اشغال الانجاز انطلقت حيث "وصلت نسبة الانجاز 70 بالمئة غير انه تم فض العلاقة التعاقدية مع مؤسسة النجاز و مديرية الموارد المائية لولاية المسيلة في 2016 بسبب التأخر في الانجاز" ي يضيف السيد نسيب.

وحسب الوزير فان مديرية الموارد المائية لولاية المسيلة اطلقت مناقصة جديدة تم من خلالها منح صفقة انهاء الاشغال و تنصيب التجهيزات المتبقية لمؤسسة الاخرى بآجال انجاز 14 شهرا و الاشعال جارية مؤكدا انه سيتم استلام المشروع في اواخر 2018.