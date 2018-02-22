استلام محطات الدفع للطريق السيار في شطره الغربي نهاية أكتوبر المقبل

معسكر- يتوقع تسليم محطات الدفع الواقعة بالشطر الغربي للطريق السيار شرق-غرب في نهاية شهر أكتوبر المقبل، حسبما علم اليوم الخميس خلال زيارة وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان إلى ولاية معسكر.

وأشار مسؤولو المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للطرق السريعة لوهران خلال الشروحات المقدمة للوزير إلى أن نسبة تقدم الأشغال بمجمل المحطات البالغ عددها 15 ومقر مديرية الاستغلال الجهوية للمحطات وصلت إلى 61 بالمائة و ينتظر انتهاؤها أواخر أكتوبر المقبل، حسب رزنامة العمل الجاري تنفيذها من قبل المؤسسة الأجنبية المكلفة بالمشروع.

ودعا السيد زعلان خلال زيارته لمشروع إنجاز مقر المديرية الجهوية لاستغلال محطات الدفع لغرب البلاد ومحطة الدفع بمحول مدينة سيق الكائنين ببلدية رأس العين عميروش على الطريق السيار شرق-غرب المؤسسة المكلفة بالإنجاز إلى مضاعفة المجهودات وتدعيم الورشات بإمكانيات مادية وبشرية لتفادي تأخر المشروع و استلامه في أجاله المحددة سلفا.

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وحث الوزير إطارات الوكالة الوطنية للطرق السريعة إلى المتابعة الدقيقة والآنية للمشروع و التدخل على كل المستويات لمعالجة الاختلالات المحتملة التي قد تعيق تقدم الأشغال و تؤخر استلام المشروع الذي رصد له مبلغ 4ر32 مليار دج.

ورفض وزير الأشغال العمومية و النقل لدى اطلاعه على مشروع الطريق النافذ الرابط بين مدينة معسكر والطريق السيار شرق-غرب على مسافة 43 كلم التركيز على جزء منه لاستلامه قبل غيره، باعتبار ذلك يؤثر على تقدم أشغال الأجزاء الأخرى.

ولاحظ السيد زعلان أن الوتيرة الحالية للأشغال لن تسمح باستلام المشروع شهر أبريل من سنة 2019 ، كما هو متفق عليه في الصفقة الخاصة بالمشروع. ودعا إلى مضاعفة الجهود و تعزيز الورشات بالموارد المادية و البشرية اللازمة لرفع وتيرة الإنجاز واستلام المشروع في أجاله للسماح لولاية معسكر باستغلال إمكانياتها الاقتصادية الكبيرة و خاصة في القطاع الفلاحي.

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كما أعلن عن تخصيص الحكومة مبلغا ماليا إضافيا ضمن عملية إعادة التقييم للتكفل بأشغال إضافية في مشروع الطريق النافذ بين معسكر و الطريق السيار شرق-غرب باعتباره مشروعا مهيكلا للولاية ومفيدا لأغلب ولايات الغرب و الجنوب الغربي من حيث تحفيز التنمية الاقتصادية و التبادل التجاري وسهولة تنقل المواطنين.

وبمحطة النقل الجديدة لمدينة بوحنيفية التي سيتم استلامها شهر مارس المقبل، دعا الوزير إلى البدء في إجراءات المزايدة لكراء المحلات التجارية و الخدماتية المتوفرة في هذا المرفق لتكون جاهزة للعمل وتقديم خدمات للمواطنين مع فتح المحطة.

وعاين السيد زعلان خلال هذه الزيارة أيضا مشاريع أخرى تخص قطاعه بالولاية منها مشروع إنجاز خط مزدوج مكهرب للسكة الحديدية يربط بين مدينتي وادي تليلات (وهران) وتلمسان حيث يمتد الشطر الذي يعبر ولاية معسكر بدائرة زهانة على مسافة 11 كلم.

كما تفقد بمدينة تيغنيف مشروع تقوية و توسيع الطريق الوطني رقم 91 على مسافة 4 كلم تمثل طريقا اجتنابيا للمدينة.

واستعرض الوزير في ختام زيارته مشاريع قطاع النقل و الأشغال العمومية الجاري إنجازها بولاية معسكر وتلك المسجلة خلال السنة الجارية.