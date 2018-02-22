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بنك الجزائر الخارجي يشرع في تسويق "الماستر كارد"

  أدرج يـوم : الخميس, 22 شباط/فبراير 2018 17:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 178 مرات
بنك الجزائر الخارجي يشرع في تسويق &quot;الماستر كارد&quot;

البليدة- أعلن الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي صميد إبراهيم اليوم الخميس بالبليدة أن مؤسسته تعد أول بنك جزائري يشرع في تسويق بطاقة "الماستر كارد" البنكية.

وأوضح السيد صميد في تصريح للصحافة على هامش زيارة العمل التي قام بها وزير المالية عبد الرحمان راوية للولاية أن بنك "الجزائر الخارجي هو أول بنك جزائري شرع في تسويق منتوج بنكي جديد و هو "الماستر كارد" و بإمكان أي زبون يحوز على حساب بنكي بالعملة الصعبة أن يذهب إلى إحدى وكالاتنا و الحصول على البطاقة".

وأضاف ذات المسؤول أن مؤسسته طرحت هذه البطاقة بعرضين و هما "اليت" و "وورلد اليت"، مشيرا إلى أن البنك "ينفرد بهذه العروض في الجزائر و حتى في تونس و المغرب".

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كما كشف عن تخصيص بطاقة للحجاج خلال هذا الموسم وهي "بطاقة الدفع المسبق" بهدف تسهيل التعاملات المالية على الحجاج الجزائريين في البقاع المقدسة.

من جهة أخرى، ذكر الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي أنه سيتم خلال شهر ديسمبر المقبل فتح وكالتين أو ثلاثة وكالات للبنك في فرنسا، وذلك تنفيذا لتعليمات الوزير الأول القاضية بفتح فروع للبنوك الجزائرية بالخارج.

وبخصوص تدشين وكالة للبنك بولاية البليدة اليوم الخميس، قال السيد صميد أنها تندرج في سلسلة الوكالات المبرمجة خلال السنة الجارية و التي يبلغ عددها خمس  وكالات، حيث سيتم أيضا فتح وكالة مماثلة في عنابة في مارس المقبل و أخرى في وهران في مايو و وكالة و مديرية جهوية في عين الدفلى في يوليو المقبل.

كما يتضمن برنامج البنك مشاريع مستقبلية و هي إنجاز مديرية جهوية و وكالة في تيبازة و وكالة في شرشال و بناية في باب الزوار تضم وكالة و مديرية عامة دولية بالنيابة.

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بنك الجزائر الخارجي يشرع في تسويق "الماستر كارد"
  أدرج يـوم : الخميس, 22 شباط/فبراير 2018 17:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 178 مرة   شارك

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