السعي لإعادة تأهيل وجهة الجزائر السياحية في الأسواق الدولية (وزير)

وهران- أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية حسان مرموري يوم الخميس بوهران سعي دائرته الوزارية من خلال استراتيجيتها السياحية الحالية الى اعادة تأهيل وجهة الجزائر في الأسواق الدولية كوجهة سياحية بامتياز.

وأبرز السيد مرموري في كلمته خلال يوم دراسي حول "ترقية السياحة بولاية وهران : الواقع والآفاق" أن وزارته "تسعى من خلال استراتيجيتها السياحية الحالية الى اعادة تأهيل وجهة الجزائر في الاسواق الدولية كوجهة سياحية بامتياز وكذلك التكفل بالطلب الوطني الداخلي الذي هو في تطور مستمر من يوم الى أخر".

وأشار الوزير الى أنه تم تسجيل خلال السنة الفارطة 133 مليون مصطاف في الجزائر وهذا عدد كبير جدا.

"إن خطة العمل التي انتهجتها وزارة لسياحة والصناعة التقليدية تقوم عل مجموعة من المحاور المتكاملة فيما بينها وهذا كدعم وتشجيع الاستثمار لتدارك العجز الذي طالما عانت منه سياحتنا وكذلك تثمين المقصد الجزائري لتحسين جاذبيته والارتقاء بالنوعية بمفهومها الواسع الى المقاييس العالمية", يضيف الوزير.

وذكر السيد مرموري أنه تم اعتماد بولاية وهران أكثر من 170 مشروع سياحي بطاقة استيعاب تتجاوز 26 ألف سرير والتي ستقوم بخلق أكثر من 10 ألاف منصب شغل.

وقال الوزير أنه من هذه المشاريع يوجد أكثر من 88 مشروعا قيد الانجاز بنسبة تقدم تصل الى 50 بالمائة وخلال السنتين القادمتين ستنتهي كل المشاريع التي يتكفل بتجسيدها مستثمرون خواص مشيرا الى ان هذه المشاريع ستعزز الحظيرة الفندقية بالولاية والتي تقدر حاليا بأكثر من 15 ألف سرير.

وأشار الى أن عاصمة الغرب الجزائري أضحت خلال السنوات الماضية وجهة سياحية بامتياز وقطب اقتصادي هام على المستوى الوطني تجعلها من أهم حواضر البحر الابيض المتوسط.

وذكر الوزير أن ولاية وهران تتوفر على تسع مناطق للتوسع السياحي مصنفة بمساحة اجمالية تناهز 1.727 هكتار موجهة لاحتضان مشاريع سياحية جديدة من شانها ان تساهم في تنمية السياحة بالولاية ليضيف قائلا "نحن الآن في الترتيبات الاخيرة من اجل تسوية الامور الادارية لإعطاء الضوء الاخضر لتوزيعها على المستثمرين".

وأوضح ان "هذا البرنامج الاستثماري الطموح يتوجب عليه الارتقاء بالنوعية وضمان الجودة وذلك من خلال الاستثمار في العنصر البشري وهذا بالنظر لما تتطلبه المشاريع السياحية من يد عاملة مؤهلة تكون في مستوى التحديات والرهانات المفروضة علينا في اطار تنافسية المنتجات السياحية محليا ودوليا خاصة فيما يخص التكوين في مجال الخدمات وتقنيات التسويق والاستعمال المكثف لتقنيات الاتصال العصرية".

ويشمل هذا اللقاء المنظم من طرف المجلس الشعبي الولائي لوهران سلسلة من المحاضرات على غرار تلك التي تتناول "تثمين الخدمات السياحية عن طريق الاتصال" و"تحديات الترويج والتسويق السياحي" و"انخراط المجتمع المدني في ترقية السياحة" اضافة الى تقديم عرض حول المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 2030 .

ومن جهة أخرى سيشرف وزير السياحة والصناعة التقليدية اليوم بمركز الاتفاقيات "محمد بن أحمد" لوهران على مراسم افتتاح الطبعة التاسعة للصالون الدولي للأسفار والنقل والتجهيزات الفندقية فضلا عن تدشين ووضع حجر الاساس لعدد من المشاريع السياحية بالولاية.