تطبيقات حديثة تعرض في الصالون المغاربي للهاتف النقال بالجزائر العاصمة

الجزائر - تم عرض عدة تطبيقات حديثة تعطي الأولوية للمضمون المحلي خلال أول طبعة لل صالون المغاربي للهاتف النقال الموجه لتكنولوجيات الهاتف النقال الذي افتتح يوم الأربعاء بقصر الثقافة مفدي زكرياء بالجزائر العاصمة.

وتم تصميم هذه التطبيقات من قبل مؤسسات ناشئة مدعمة و مرفوقة بالوكالة الوطنية لترقية و تطوير الحظائر التكنولوجية حسبما صرح به لوأج نبيل بلميري مسؤول بالوكالة.

وترد تطبيقات البيع الالكتروني و الإطعام و التعليم و التكوين والخدمات و كذا الإقامة و تصميم المواقع الالكترونية ضمن التطبيقات النقالة التي عرضتها حوالي 15 مؤسسة ناشئة بمناسبة هذا الصالون الذي يدوم ثلاثة أيام.

واستقطب تطبيق resto365.com الذي قدم كأول أرضية جزائرية للحجز الالكتروني و الذي سيتم إطلاقه رسميا بداية الأسبوع المقبل العديد من زوار هذا الصالون الذي نظم تحت شعار "جميعا متصلون من أجل الابتكار".

وأوضح مصمم الموقع ياسين فاضلي لوأج أن الأمر يتعلق بدليل للبحث عن أفضل مطعم في الجزائر يسمح باكتشاف و حجز طاولة بصفة آنية و تمكين الزبون من الاستفادة من أحسن العروض مشيرا إلى أن هذه الأرضية تتضمن عددا كبيرا من أشهر المطاعم الجزائرية مرفوقة بصور.

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ومن جهة أخرى قدم المصممان سامي عليوش و عادل قادري تطبيقهما الموجه للبيع الالكتروني الخاص بالطلبة و الذي يمكن تحميله عبر الموقع الالكتروني www.talabastore.com.

و يسمح هذا التطبيق للطلبة باقتناء منتوجات الإعلام الآلي و كذا المنتوجات الالكترونية و الهواتف النقالة و اللوحات الالكترونية وكذا الألبسة مع ضمان التسليم عبر 48 ولاية من الوطن. كما تم اقتراح خدمات على غرار عناوين و مواقع الانترنت لمدارس تعليم السياقة و العيادات الطبية و الأسفار المنظمة و الرياضة و الترفيه.

كما جلب تقديم تطبيق آخر اهتمام الزوار. و يتمثل في محرك البحث capitaineservice.com الذي يربط الاتصال بين الأشخاص الذين يحتاجون إلى خدمة و المهنيين. يسمح هذا الموقع للزبائن بإجراء بحث سريع و ناجع وفقا لبنك ثري من المعلومات: رصاص و كهربائي و تقني في صيانة أجهزة التفلزيون و الإعلام الآلي و صاحب مطعم. "يكفي التسجيل و إرسال طلبكم ويتم على الفور اقتراح سعر الخدمة" حسبما أوضحه صاحب الموقعي حليم نازف.

ومن جهتها أطلقت المدرسة الافتراضية madrassa.net (مدرسة الكترونية) موجهة لكافة التلاميذ من السنة الأولى ابتدائي إلى السنة النهائية التعليم على الواب من خلال أرضية يوتوب. و تقترح الآلاف من الكتب الرقمية و الرسوم المتحركة و المضامين التفاعلية حسب مصمم الموقع بلقاسم ديلمي الذي أشار إلى أن هذه المدرسة تسمح بمتابعة دروس سمعية و بصرية وكذا أفلام و أشرطة وثائقية تربوية مترجمة و متكيفة بالشراكة مع مؤسسات أجنبية منتجة للمضامين.

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كما تم عرض عدة تطبيقات حديثة تتكيف مع الحاجيات المحلية خلال هذا الصالون من قبل مؤسسات ناشئة متخصصة في تطوير وتسويق التكنولوجيات و البرمجيات المتقدمة للهواتف الذكية و اللوحات الالكترونية و كذا حلول تسيير حركة المرور وتحديد الموقع الجغرافي وصيانة السيارات.

ويضم هذا الصالون الذي تنظمه الوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية بالتنسيق مع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية و التكنولوجيات والرقمنة زهاء 10 بلدان من بينها تونس و المغرب و اسبانيا و فرنسا و الدانمارك و رومانيا و الصين.

ويشارك في هذا الصالون حوالي 50 عارضا جزائريا ودوليا متخصصا في التكنولوجيات النقالة منهم متعاملين في الهاتف النقال و صانعي الهواتف الذكية و اللوحات الالكترونية و مؤسسات خاصة بانترنت الأشياء و الإكسسوارات و مؤسسات ناشئة و مطوري برامج و كذا بنوك و شركات تأمين و صناديق استثمار و نوادي علمية و جمعيات طلابية.