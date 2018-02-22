كندا مستعدة للتعاون مع الجزائر من أجل تعزيز قدرات التصدير

الجزائر- أعرب كل من الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ومجلس التنمية الكندي الجزائري (منظمة غير حكومية) ومنتدى رؤساء المؤسسات يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة عن إرادتهم القوية في التعاون معا من أجل تعزيز قدرات المصدرين الجزائريين في التجارة الدولية.

وأوضح رئيس مجلس التنمية الكندي الجزائري, السيد مصطفى أوياد خلال المنتدى الجزائري الكندي حول الشراكة والتصدير أن هذه الارادة ستترجم بوضع خارطة طريق تهدف لإطلاق برنامج صادرات جزائرية يمنح خلال سنة مساعدة تقنية لهيئات دعم التجارة وكذا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تريد تصدير منتوجاتها نحو كندا وأسواق دولية أخرى.

ويتمحور هذا البرنامج, المعد بدعم من وزارتي التجارة والشؤون الخارجية وبمساعدة هيئات تمويل دولية, حول تكوين المكونين وتحديد قطاعات النشاط ذات القدرات الكبيرة على التصدير المنتجات الموسمة "صنع بالجزائر".

كما أن الهدف من مرافقة المكونين هو الوصول لوضع برنامج دائم بالجزائر في مجال التصدير.

ويطمح شركاء هذه المبادرة إلى مرافقة الجزائر في استراتيجيتها الخاصة بتنويع صادراتها من خلال تزويد المقاولين الجزائريين بالأدوات وخدمات النصح واقامة العلاقات التجارية الضرورية لتحسين تثمين الانتاج الوطني في الخارج.

اقرأ أيضا: الجزائر-كندا: التطرق مع إلى التعاون الصناعي والمنجمي

ولدى تدخله خلال هذا اللقاء, أشار رئيس مجلس التنمية الكندي الجزائري الى أن هذه المبادرة تندرج في صلب مهام المجلس من حيث التعبئة من أجل تعزيز العلاقات التجارية بين الجزائر وكندا.

واغتنم السيد أوياد هذه المناسبة لدعوة هيئات التمويل الدولية والوطنية للبلدين من أجل دعم أطراف الشراكة في هذا المسعى.

يذكر أن الصادرات الجزائرية نحو كندا التي بلغت 40ر603 مليون دولار سنة 2017 تتشكل أساسا من المحروقات والتمور والكسكس والمياه المعدنية والغازية والعجائن الغذائية والبسكويت المنكه والعصائر و غيرها.

واكد نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات ابراهيم بن عبد السلام خلال تدخله ان التعاون بين الجزائر و كندا بإمكانه تجاوز الجانب التجاري و الانتقال الى الاستثمار المنتج و انجاز اقطاب تنافسية.

و اوضح السيد بن عبد السلام ان "الجزائر تعد من بين اهم شركاء كندا في منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا لكننا نعتقد بانه لازال لدينا هامش كبير للتحرك من اجل تحسين و تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر و كندا".

كما ذكر ممثل منتدى رؤساء المؤسسات بان قيمة المبادلات التجارية بين البلدين قد سجلت ارتفاعا طفيفا منتقلة من 1.7 مليار دولار سنة 2014 الى 1.8 مليار دولار سنة 2016.

و بالتالي يضيف السيد بن عبد السلام فان قلب المؤشر من خلال استكشاف فرص شراكة قوية و دائمة بين مؤسسات البلدين في مختلف المجالات اصبح ضروريا.

و تابع قوله ان قطاعات الفلاحة و الصناعة الفلاحية و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و الطاقة و الصناعة و السياحة اضحت تشكل مجالات اساسية تأمل المؤسسات الجزائرية في تطويرها بالشراكة مع نظرائهم الكنديين.

و قال في هذا السياق ان الفرص المتاحة للمؤسسات الكندية تتمثل في الاستفادة من الشراكة مع المؤسسات الجزائرية و ذلك اما لتلبية السوق المحلية او للتصدير سيما نحو افريقيا و المناطق المفتوحة من خلال اتفاقات التبادل الحر التي ابرمتها الجزائر (المنطقة العربية و الاتحاد الاوروبي).

كما يمكن لكندا ان تضع خبرتها في خدمة المؤسسات الجزائرية و تقديم المساعدة في الحصول على المعارف التقنية و السماح للمؤسسات الجزائرية لكي تتأقلم مع الابتكارات التي من شانها المساهمة في تحسين نوعية منتجاتها و التخفيض من النفقات.

و خلص السيد بن عبد السلام في الاخير الى التأكيد بان "مبتغانا يكمن في اقامة شراكات مميزة مع المؤسسات الكندية تعود بالفائدة المتبادلة على الطرفين من اجل تطوير قدراتنا الانتاجية و تحقيق مستوى لائق من التنويع الاقتصادي و تطوير صناعة قوية و تنافسية و مندمجة في الاقتصاد العالمي و موجهة نحو التصدير".