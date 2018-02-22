القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كندا مستعدة للتعاون مع الجزائر من أجل تعزيز قدرات التصدير

  أدرج يـوم : الخميس, 22 شباط/فبراير 2018 10:06     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 108 مرات
كندا مستعدة للتعاون مع الجزائر من أجل تعزيز قدرات التصدير
صورة وأج

الجزائر- أعرب كل من الوكالة الوطنية لترقية التجارة  الخارجية ومجلس التنمية الكندي الجزائري (منظمة غير حكومية) ومنتدى رؤساء  المؤسسات يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة عن إرادتهم القوية في التعاون معا من أجل تعزيز قدرات المصدرين الجزائريين في التجارة الدولية.

وأوضح رئيس مجلس التنمية الكندي الجزائري, السيد مصطفى أوياد خلال المنتدى  الجزائري الكندي حول الشراكة والتصدير أن هذه الارادة ستترجم بوضع خارطة طريق  تهدف لإطلاق برنامج صادرات جزائرية يمنح خلال سنة مساعدة تقنية لهيئات دعم  التجارة وكذا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تريد تصدير منتوجاتها نحو كندا  وأسواق دولية أخرى.

ويتمحور هذا البرنامج, المعد بدعم من وزارتي التجارة والشؤون الخارجية  وبمساعدة هيئات تمويل دولية, حول تكوين المكونين وتحديد قطاعات النشاط ذات  القدرات الكبيرة على التصدير المنتجات الموسمة "صنع بالجزائر".

كما أن الهدف من مرافقة المكونين هو الوصول لوضع برنامج دائم بالجزائر في  مجال التصدير.

ويطمح شركاء هذه المبادرة إلى مرافقة الجزائر في استراتيجيتها الخاصة بتنويع  صادراتها من خلال تزويد المقاولين الجزائريين بالأدوات وخدمات النصح واقامة  العلاقات التجارية الضرورية لتحسين تثمين الانتاج الوطني في الخارج.

 

اقرأ أيضا:     الجزائر-كندا: التطرق مع إلى التعاون الصناعي والمنجمي 

ولدى تدخله خلال هذا اللقاء, أشار رئيس مجلس التنمية الكندي الجزائري الى أن  هذه المبادرة تندرج في صلب مهام المجلس من حيث التعبئة من أجل تعزيز العلاقات  التجارية بين الجزائر وكندا.

واغتنم السيد أوياد هذه المناسبة لدعوة هيئات التمويل الدولية والوطنية  للبلدين من أجل دعم أطراف الشراكة في هذا المسعى.

يذكر أن الصادرات الجزائرية نحو كندا التي بلغت 40ر603 مليون دولار سنة 2017  تتشكل أساسا من المحروقات والتمور والكسكس والمياه المعدنية والغازية والعجائن  الغذائية والبسكويت المنكه والعصائر و غيرها.

واكد نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات ابراهيم بن عبد السلام خلال تدخله ان  التعاون بين الجزائر و كندا بإمكانه تجاوز الجانب التجاري و الانتقال الى  الاستثمار المنتج و انجاز اقطاب تنافسية.

و اوضح السيد بن عبد السلام ان "الجزائر تعد من بين اهم شركاء كندا في منطقة  الشرق الاوسط و شمال افريقيا لكننا نعتقد بانه لازال لدينا هامش كبير للتحرك  من اجل تحسين و تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر و كندا".

كما ذكر ممثل منتدى رؤساء المؤسسات بان قيمة المبادلات التجارية بين البلدين  قد سجلت ارتفاعا طفيفا منتقلة من 1.7 مليار دولار سنة 2014 الى 1.8 مليار  دولار سنة 2016.

و بالتالي يضيف السيد بن عبد السلام فان قلب المؤشر من خلال استكشاف فرص  شراكة قوية و دائمة بين مؤسسات البلدين في مختلف المجالات اصبح ضروريا.

و تابع قوله ان قطاعات الفلاحة و الصناعة الفلاحية و تكنولوجيات الاعلام و  الاتصال و الطاقة و الصناعة و السياحة اضحت تشكل مجالات اساسية تأمل المؤسسات  الجزائرية في تطويرها بالشراكة مع نظرائهم الكنديين.

و قال في هذا السياق ان الفرص المتاحة للمؤسسات الكندية تتمثل في الاستفادة  من الشراكة مع المؤسسات الجزائرية و ذلك اما لتلبية السوق المحلية او للتصدير  سيما نحو افريقيا و المناطق المفتوحة من خلال اتفاقات التبادل الحر التي  ابرمتها الجزائر (المنطقة العربية و الاتحاد الاوروبي).

كما يمكن لكندا ان تضع خبرتها في خدمة المؤسسات الجزائرية و تقديم المساعدة  في الحصول على المعارف التقنية و السماح للمؤسسات الجزائرية لكي تتأقلم مع  الابتكارات التي من شانها المساهمة في تحسين نوعية منتجاتها  و التخفيض من  النفقات.

و خلص السيد بن عبد السلام في الاخير الى التأكيد بان "مبتغانا يكمن في اقامة  شراكات مميزة مع المؤسسات الكندية تعود بالفائدة المتبادلة على الطرفين من اجل  تطوير قدراتنا الانتاجية و تحقيق مستوى لائق من التنويع الاقتصادي و تطوير  صناعة قوية و تنافسية و مندمجة في الاقتصاد العالمي و موجهة نحو  التصدير".

كلـمات مفتـاحيــة :
كندا مستعدة للتعاون مع الجزائر من أجل تعزيز قدرات التصدير
  أدرج يـوم : الخميس, 22 شباط/فبراير 2018 10:06     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 108 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود