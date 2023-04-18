صيد بحري : ارتفاع طفيف في انتاج السمك خلال 2017

الجزائر - بلغ انتاج الأسماك (خارج تربية المائيات) 108 ألف طن في 2017 مقابل 102 ألف طن في 2016, حسبما أفاد به يوم الأربعاء بالجزائر المدير العام للصيد لدى وزارة الفلاحة وتنمية الريفية والصيد البحري السيد طه حموش.

هذه الزيادة في الانتاج مست أيضا شعبة تربية المائيات التي سجلت انتاج قدر بـ 4.200 طن في 2017 , يضيف نفس المسؤول خلال منتدى يومية المجاهد.

وحسبه فإن مجهودات الحكومة في اطار الاستراتيجية المنتهجة في قطاع الصيد تتجه نحو زيادة الانتاج ليصل الى 200 الف طن بإنتاج 100 الف طن /السنة للصيد في البحر و100 ألف طن لتربية المائيات , والتي يمكن أن توفر 40 ألف منصب شغل.

وسيتسمح هذه الوتيرة في النشاط ببلوغ نسبة 50 - 50 في المائة بين نمطي انتاج الموارد البحرية مقابل 95-5 في المائة حاليا.

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في هذا الصدد, تابع السيد حموش يقول أن هذا التطور المرتقب في تربية المائيات سيرفع العرض من السمك والفواكه البحرية اضافة الى زيادة معدل الاستهلاك من السمك لدى المواطنين, والذي يقدر حاليا ب 5ر4 كغ/للمواطن سنويا .

و قال السيد حموش ان معدل الاستهلاك الحالي يبقى ضعيفا بالمقارنة مع المعدل المسجل في بلدان القارة الآسيوية, حيث يستهلك ساكن واحد حوالي 60 كغ من المنتجات البحرية /السنة.

وفي رده على سؤال يتعلق بالتفاوت المسجل في الاستهلاك مقارنة مع الدول المغاربية, اوضح السيد طه أن تونس- على سبيل المثال- تضم حوالي 9 مليون ساكن, لكن تتوفر على شريط ساحلي طوله 1.100 كم , ما ساهم في وفرة العرض مقارنة بالطلب.

وبالنسبة للمغرب, فبالإضافة الى واجهتها البحرية المتوسطية, يحدها ايضا المحيط الاطلسي الذي يتوفر على موارد بحرية هائلة .

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ومن جانب آخر, أشار السيد حموش الى الاشكالية المرتبطة بالفجوات المسجلة في اجراءات نقل وتوزيع الاسماك السريعة التلف.

ومع ذلك أوضح, أنه وبفضل تطوير تربية المائيات, تنتج عدة ولايات من الوطن ومنها في الجنوب الكبير منتجات مصائد الاسماك ويتم تصديرها أيضا.

وذكر نفس المسؤول ولاية بشار التي باتت " محورا حقيقيا" في مجال انتاج الاسماك التي تصدر شبوط المياه العذبة الى تونس.

كما لاحظ ايضا ان هذا القطاع بدأ في جذب الكثير من المستثمرين الذين ينشطون ايضا في قطاعات اخرى, بفضل الامكانيات والامتيازات الممنوحة لهذا النشاط.

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وفي هذا المجال, أفاد نفس المصدر, أنه تم انجاز 900 مشروع من بين 1.269 المسجلة بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (انساج) والصندوق الوطني للتأمين على البطالة (كناك) على نحو فعال في 2017.

ومن جهة اخرى, تم تسجيل 25 مشروع كبير في قطاع تربية المائيات في 2017 , في حين أن نفس عدد المشاريع تم انجازها خلال الفترة الممتدة بين 2000 و2016.

وبالنسبة بسنة 2018, يوجد 39 مشروع كبير آخر قيد التجسيد , يتابع المتحدث.

و أفاد السيد حموش أن عدة دول اودعت طلبات للاستثمار في هذا القطاع الواعد بالجزائر, على غرار ايطاليا وروسيا وبريطانيا العظمى.

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و ذكر السيد حموش أن الجزائر تحصلت على حصة مقدر ب 1.300 طن من التونة الحمراء بعنوان سنة 2018, والتي سترتفع الى 1.400 طن في 2019 و1.600 طن في 2020.

وبالنسبة لحصة الصيد لسنة 2017, والمحددة ب 1.043 طن, فقد تم صيدها كاملة بالاعتماد على 14 سفينة جزائرية حاملة للعلم الوطني, والتي وجهت في مجملها للتصدير.

وبخصوص الاسعار المرتفعة للأسماك , ارجعها نفس المسؤول الى عدم التوازن بين العرض والطلب.

ويعول السيد حموش كثيرا على تربية المائيات من اجل تلبية الطلب المحلي بأسعار مقبولة والرفع من مستوى تصدير منتجات الاسماك.

وحسب نفس المسؤول فإن الجزائر صدرت 36ر7 مليون دولار من الموارد البحرية في 2017 مقابل استيراد 121 مليون دولار خلال نفس السنة.