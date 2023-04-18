الاستكشاف المنجمي: برنامج استثماري بـ 4ر9 مليار دينار خلال 10 سنوات

الجزائر - تعتزم الجزائر تعزيز جهودها في مجال الاستكشاف المنجمي بوضع قيد التنفيذ لبرنامج استثماري بقيمة 4ر9 مليار دينار للفترة الممتدة بين 2018 و2028 ، منها 5ر1 مليار دينار لتمويل مشاريع مدرجة خلال 2018 ، حسبما أفاد به وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي في حوار خص به يومية "المجاهد".

وأوضح الوزير أنه سيتم اطلاق برنامج استثماري هام بقيمة 900 مليون دينار/السنة في مجال البنى التحتية الجيولوجية ابتداءا من سنة 2018 .

وبخصوص استراتيجية استغلال الأحواض الجديدة في 2018، تطرق الوزير الى اطلاق المشروع الضخم لاستغلال حوض االفوسفات لبلاد الحدبة (ولاية تبسة) الذي سيتم انجازه في اطار مشروع مشترك بين سوناطراك -وأسميدال-ومنال شركة ذات الاسهم (51 في المائة) وشركة سيتيك وانغ فو (49 في المائة).

و تبلغ قدرات الاستخراج في هذا الحوض نحو 6 مليون طن / السنة من الفوسفات ، بقدرات انتاجية لحمض الفوسفوريك تصل 5ر1 مليون طن /السنة، اضافة الى قدرة انتاج ب 3 مليون طن / السنة من الأسمدة.

و لدى تطرقه لمشروع تطوير التنقيب عن الحديد بغار جبيلات ، أوضح الوزير أن الدراسات الأولية لانجاز المشروع سيتم استكمالها خلال السداسي الاول من 2018. وخلال السنة الجارية، يرتقب ايضا ارتفاع وتيرة العمل في منجم الرصاص-الزنك لشعبة الحمراء (سطيف) الذي اعيد فتحه في 2017 بينما سيتم اطلاق الأشغال الهيدروجيولوجيه وعمليات سحب (نزح) المياه للتنقيب عن الرصاص-زنك في حوض خرزة يوسف، المتواجد بشعبة الحمراء، خلال السداسي الثاني من 2018 .

ومن جانب آخر ، سيتم نهاية 2018 وضع تجهيزات ومعدات لمعالجة المعادن بقدرة انتاجية تبلغ 30 الف الى 40 الف طن /السنة فيما يخص التنقيب في باريت ايشمول (باتنة).

كما تطرق الوزير ايضا الى مشروع انجاز وحدة معالجة الأتربة المشطورة (تراب الدياتوميت او تراب الكفرى) الموجه للتصفية وللزراعة في سيق (معسكر) ، بقدرة انتاجية تصل الى 50 الف طن /السنة مباشرة مع ترقب دخوله حيز الانتاج في نهاية 2018.

ويرتقب أيضا وحدة انتاج الملح المكرر (الملح الغذائي والملح الصيدلاني) بمنطقة الوطاية (بسكرة) في مرحلة الانتاج خلال الثلاثي الاول من 2018، في حين سيتم اطلاق وحدة انتاج البنتونيت (طين غير نقي) بحمام بوغرارة (تلمسان) نهاية السنة الجارية بقدرة انتاج تقدر بـ 120 الف طن /السنة.

ومن جهة اخرى، تم برمجة عدة عمليات خلال 2018 فيما يخص نشاطات انتاج الرخام، يضيف السيد يوسفي.

وفي رده على سؤال حول تقدم برنامج استكشاف الأراضي النادرة، أفاد السيد يوسفي أن هذا البرنامج سينفذ بحلول الثلاثي الثاني من 2018.

وتعد صناعة الحديد والصلب مجال آخر تحوز فيه الجزائر على امكانيات كبيرة للتصدير حسب السيد يوسفي : "في حالة ما إذا بلغ مركب الحجار مستوى الانتاج المتوقع ب 2ر1 مليون طن / السنة، ستصل القدرات الاجمالية الى 2ر13 مليون طن، في حين ان الطلب الوطني مازال في مستواه و المقدر ب 9 مليون طن /السنة، بمعنى أن الفائض سيتم تصديره".

وفي هذا الاطار، افاد الوزير انه يتم حاليا البحث عن فرص للشراكة مع الاجانب يباشرها مجمع سيدار وايميتال والوزارة الوضية من اجل انجاز الشطر الثاني من برنامج إعادة تأهيل مجمع الحجار. هذا الشطر الذي سيسجل انتاج نوع جديد من المنتجات على غرار الصلب الخاص وأنابيب السلس (بدون تلحيم).

وحسب السيد يوسفي، تحوز فروع صناعات الاسمنت والحديد والصلب والميكانيك والصناعات الغذائية والالكترونيك على امكانيات كبيرة للتصدير خلال السنوات المقبلة.

وفي رده على سؤال حول علاقة قطاعي تركيب السيارات وتطوير المناولة الصناعية في الجزائر ، أفاد الوزير أن التركيب والمناولة " نشاطان مترافقان و يجب أن ينطلقا معا".

ولهذا الغرض، تم القيام بإجراءات لوضع آليات قانونية وتقنية لدفع نشاطات المناولة الصناعية في اطار مساعي رفع المعروض من الأجزاء أو المكونات الموجهة لدورة الانتاج او صيانة أدوات الانتاج، حسب المعايير الدولية.

وسيتم في مارس المقبل تنظيم أيام تقنية من طرف الوزارة تجمع المنتجين والمناولين بهدف بحث و مناقشة أدوات التكامل الضرورية لضمان انطلاقة حقيقية في مجال صناعة السيارات.