ملاحة جوية: التوقيع على عقد لاقتناء الأجهزة الخاصة بمركب المراقبة الجوية بتمنراست

الجزائر- تم يوم الأربعاء بالجزائر التوقيع على عقد اقتناء الأجهزة التقنية الخاصة بمركب المراقبة الجوية بتمنراست بقيمة حوالي 50 مليون اورو بين المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية و الشركة الاسبانية "اندرا سيستيماس" المختصة في تصنيع هذا النوع من العتاد .

و يندرج مشروع مركب المراقبة الجوية طور الانجاز بتمنراست والمنتظر إنهاء أشغاله مع نهاية 2018 في إطار برنامج تطوير تسيير المجال الجوي الوطني.

و تم التوقيع على العقد من طرف المدير العام للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية، السيد سفير يوسف و من الجانب الاسباني المدير العام لمؤسسة انرا سيستيماس"، السيد غانزالو غرافان.

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و جرى حفل التوقيع بمقر المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية بالجزائر العاصمة، بحضور، وزير الأشغال العمومية و النقل، عبد الغني زعلان و وزيرة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و التكنولوجيات و الرقمنة، ايمان هدى فرعون و سفير اسبانيا بالجزائر و وإلى ولاية الجزائر .

قال السيد زعلان أن هذا المشروع يهدف إلى عصرنة أجهزة الملاحة الجوية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة القاضية بضرورة تغطية كل المجال الجوي الوطني بأجهزة تسمح بتطوير و تأمين الخدمة التي توفرها المؤسسة لمستعملي هذا المجال.

كما انه سيسمح بتطوير قطاع الملاحة الجوية من خلال رفع قدرات معالجة الحركة الجوية و تحسين ظروف الامن للملاحة الجوية و الخدمة المقدمة لمستخدمي المجال الجوي.

و أشار الوزير إلى ان هذا المشروع يمثل نموذج نجاح التعاون الجزائري الاسباني.

توقع ارتفاع الحركة الجوية الجزائرية إلى 500.000 حركة في 2030

و أوضح الوزير أن الحركة الجوية الجزائرية في تطور مستمر، مشيرا إلى أنها سجلت ارتفاعا من 120.000 حركة سنة 1995 إلى 250.000 حركة في نهاية 2017.

و أضاف السيد زعلان أن هذا الارتفاع الذي عرفته الحركة الجوية يستلزم عصرنة نظام الملاحة الجوية حتى يتماشى مع الأنظمة المعمول بها دوليا .

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كما أكد الوزير أن عصرنة نظام الملاحة الجوية ستسمح برفع حجم الحركة الجوية ليبلغ 500.000 حركة في أفاق 2030 و كذا حجم التبادل التجاري بين أوروبا و إفريقيا و تطوير شروط أمن و سلامة الملاحة الجوية .

من جهة أخرى، قال السيد زعلان ان مشروع المعالجة الأوتوماتيكية لنشاطات حركة الجوية (Trafca) الذي انطلق في 1999 و دشنه رئيس الجمهورية في 2003 يعتبر خطوة مهمة بالنسبة للطيران المدني الجزائري من اجل توفير نظام عصري لتسيير الحركة الجوية باستعمال التكنولوجيات المتطورة .

و بخصوص مخطط تطوير تسيير المجال الجوي، ذكر الوزير انه حسب توقعات المنظمة الدولية للطيران المدني فإن الحركة الجوية العالمية المنتظمة ستعرف خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2030 ارتفاعا في معدل النسبة السنوية ليصل إلى 1ر5 في المئة في حين ستصل هذه النسبة إلى 8ر4 في المئة بمنطقة افريقيا خلال نفس الفترة.

و من ثم -يضيف الوزير- ستتأثر لا محالة الجزائر بنمو الحركة الجوية لمجموعات المسالك الدولية إفريقيا- أوروبا و المسالك داخل إفريقيا المقدرة على التوإلى بنسبة 4ر6 في المئة و 9 ر7 في المئة.

و أوضح الوزير انه و لمواجهة هذه التحديات جاء مخطط تطوير و تسيير المجال الجوي الجزائري و رفع مستوى المراقبة به و تدعيم وسائل الاتصالات ارض-جو و توسيع المراقبة بالرادار في جنوب المنطقة بإنشاء مركز جهوي للمراقبة الجوية بتمنراست و دعم وسائل الاتصال عن طريق تكنولوجيات يوفرها مركزي مراقبة جهوية و خمس مناطق اقتراب أوتوماتيكية و نظام تجريبي للمراقبة الجوية و محطات رادار قاعدية و ثانوية إلى جانب برنامج لتكوين المستخدمين.

من جهتها، أكدت السيدة فرعون على أن العقد الموقع بين الشركتين الجزائرية و الاسبانية ليس اتفاقية تجارية بل استثمار على المدى البعيد لتحويل التكنولوجيا.

من جانبه، أكد سفير اسبانيا بالجزائر على أهمية العقد الموقع معربا عن ارتياحه لكون شركة اندرا استطاعت ان تطور علاقات تعاون و شراكة ممتازة في الجزائر.