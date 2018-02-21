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الصالون المغاربي للهاتف النقال بالجزائر العاصمة 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 شباط/فبراير 2018 17:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 93 مرات
الصالون المغاربي للهاتف النقال بالجزائر العاصمة 

الجزائر -  افتتحت اليوم الأربعاء بقصر الثقافة مفدي زكرياء بالجزائر العاصمة الطبعة الاولى للصالون المغاربي للهاتف النقال بمشاركة زهاء 10 بلدان و 50 عارضا.

وسيكون هذا الصالون الذي ينظم تحت شعار "جميعا متصلون من أجل الابتكار"  موعدا للمؤسسات و الباحثين و مطوري البرامج وحاملي المشاريع في مجالات التكنولوجيات الجديدة للنقال وانترنت الأشياء.

وتهدف هذه التظاهرة إلى خلق حركية بين مختلف الأطراف الفاعلة للقطاع وتقريب  كافة المتدخلين ضمن فضاء مباشر للأعمال لإقامة شراكات.

ويضم هذا الصالون الذي تنظمه الوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية بالتنسيق مع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية و  التكنولوجيات والرقمنة زهاء 10 بلدان من بينها تونس و المغرب و اسبانيا وفرنسا و الدانمارك و رومانيا و الصين.

ويشارك في هذا الصالون حوالي 50 عارضا جزائريا ودوليا متخصصا في  التكنولوجيات النقالة منهم متعاملين في الهاتف النقال و صانعي الهواتف الذكية و اللوحات الالكترونية و مؤسسات خاصة بانترنت الأشياء و الإكسسوارات و مؤسسات ناشئة و مطوري برامج و كذا بنوك و شركات تأمين و صناديق استثمار و نوادي   علمية و جمعيات طلابية.

وستعقد على هامش الصالون، ندوات وورشات حول تكنولوجيات النقال ينشطها خبراء ورؤساء مؤسسات حول مواضيع تخص الخدمات الممنوحة عبر الهاتف النقال.

وسيتم عرض حلول للمؤسسات والمستجدات وعروض لمنتوجات و خدمات في مجال تكنولوجيات النقال خلال هذا الصالون الذي سيفتتح في الصبيحة للمهنيين و في بعد  الظهيرة للجمهور.

ويتضمن برنامج هذا الحدث مسابقة موجهة للمؤسسات والمؤسسات الناشئة و النوادي العلمية و مطوري البرامج لمكافأة أحسن الإبداعات في مجال تكنولوجيات النقال. 

كما سيتم تنظيم مسابقة لأحسن صورة سيلفي وسيتم تخصيص فضاء لمحبي ألعاب الفيديو.

 

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الصالون المغاربي للهاتف النقال بالجزائر العاصمة 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 شباط/فبراير 2018 17:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 93 مرة   شارك

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