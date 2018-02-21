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فتح خط بحري جديد يربط مدينتي وهران وبرشلونة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 شباط/فبراير 2018 14:54     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 138 مرات
فتح خط بحري جديد يربط مدينتي وهران وبرشلونة

وهران-تم خلال الأسبوع الجاري فتح خط بحري جديد يربط بين مدينتي وهران وبرشلونة (اسبانيا)، حسبما أفاد بذلك يوم الأربعاء المدير الجهوي للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.

وقد انطلقت أول رحلة بتاريخ 19 فبراير انطلاقا من ميناء وهران نحو برشلونة بواسطة باخرة الجزائر 2 على متنها 450 مسافرا و140 مركبة، كما أوضح لطرش بن عومر عبد الصمد في تصريح ل"وأج".

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وأفاد بأنه تم إدراج هذه الخط البحري ضمن برنامج المؤسسة الذي يتواصل إلى غاية نهاية شهر سبتمبر القادم وذلك بمعدل رحلتين كل شهر.

وستضمن باخرتا الجزائر 2 و طاسيلي 2 هذه الرحلات من وهران نحو برشلونة، حيث تتسع كل واحدة ل 1.300 مسافر و300 مركبة، كما أشير إليه.

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فتح خط بحري جديد يربط مدينتي وهران وبرشلونة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 شباط/فبراير 2018 14:54     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 138 مرة   شارك

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