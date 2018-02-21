فتح خط بحري جديد يربط مدينتي وهران وبرشلونة

وهران-تم خلال الأسبوع الجاري فتح خط بحري جديد يربط بين مدينتي وهران وبرشلونة (اسبانيا)، حسبما أفاد بذلك يوم الأربعاء المدير الجهوي للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.

وقد انطلقت أول رحلة بتاريخ 19 فبراير انطلاقا من ميناء وهران نحو برشلونة بواسطة باخرة الجزائر 2 على متنها 450 مسافرا و140 مركبة، كما أوضح لطرش بن عومر عبد الصمد في تصريح ل"وأج".

اقرأ أيضا: فتح النقل الجوي والبحري للبضائع : 9 متعاملين خواص يودعون ملفاتهم

وأفاد بأنه تم إدراج هذه الخط البحري ضمن برنامج المؤسسة الذي يتواصل إلى غاية نهاية شهر سبتمبر القادم وذلك بمعدل رحلتين كل شهر.

وستضمن باخرتا الجزائر 2 و طاسيلي 2 هذه الرحلات من وهران نحو برشلونة، حيث تتسع كل واحدة ل 1.300 مسافر و300 مركبة، كما أشير إليه.