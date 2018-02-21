فتح خط بحري جديد يربط مدينتي وهران وبرشلونة

وقد انطلقت أول رحلة بتاريخ 19 فبراير انطلاقا من ميناء وهران نحو برشلونة بواسطة باخرة الجزائر 2 على متنها 450 مسافرا و140 مركبة، كما أوضح لطرش بن عومر عبد الصمد في تصريح ل"وأج".
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وأفاد بأنه تم إدراج هذه الخط البحري ضمن برنامج المؤسسة الذي يتواصل إلى غاية نهاية شهر سبتمبر القادم وذلك بمعدل رحلتين كل شهر.
وستضمن باخرتا الجزائر 2 و طاسيلي 2 هذه الرحلات من وهران نحو برشلونة، حيث تتسع كل واحدة ل 1.300 مسافر و300 مركبة، كما أشير إليه.