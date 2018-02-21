راوية يتباحث مع سفير تركيا سبل ترقية التعاون الثنائي

الجزائري - تباحث وزير المالية عبد الرحمان راوية مع سفير تركيا بالجزائر محمت بوروي حول سبل ترقية و تطوير التعاون الاقتصادي الثنائيي حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

و تطرق الطرفان الى مختلف جوانب التعاون الاقتصادي الثنائي معربين عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين و التي عرفت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة لاسيما في مجال الاستثماري حسب البيان.

و حيا السيد راوية مستوى "التزام" الشركات التركية بالجزائر و إرادتها في تطوير شراكاتها داعيا الجانبين الى استغلال الخبرة المحصلة من خلال مختلف المشاريع المجسدة لحد الان بشكل يسمح بمساعدة المتعاملين من البلدين على تحديد فرص جديدة للاستثمار تكون مربحة للطرفين.

من جهته كشف سفير تركيا عن عدة اتفاقيات تعاون يجري تحضيرها في عدة ميادين تشكل أولوية في مجال تنويع الاقتصاد الجزائري على غرار السياحة و الفلاحة.

و اتفق الطرفان على مرافقة المبادرات على الصعيد المؤسساتي عن طريق خطوات تهدف لتعزيز الاطار القانوني و تعزيز الاتفاقيات الثنائية.

راوية يتباحث مع سفيرة كندا حول سبل تطوير الشراكة بين البلدين

و تحادث وزير المالية عبد الرحمان راوية مع سفيرة كندا بالجزائري السيدة بتريسيا مك كولاغي حول سبل استغلال الامكانيات الهامة التي توفرها العلاقات الثنائية من أجل تجسيد مشاريع تعاون و شراكة ملموسة حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

و خلال جلسة جمعت السيد راوية مع السفيرةي التي كانت مرفوقة بوفد عن "مجلس تطوير كندا-الجزائر تم فحص و دراسة مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين.

في هذا الاطار تطرق الطرفان الى المبادرات الواجب اتخاذها من أجل خلق مشاريع تعاون و شراكة تترجم الامكانيات الهامة التي يزخر بها هذا التعاون.

و ذكر السيد راوية بهذه المناسبة بالاصلاحات التي باشرتها الجزائر في المجال الاقتصادي مجددا استعداد الجزائر على العمل من أجل توسيع مجالات التعاون مع شريكها الكندي و تسهيل استثمار الشركات الكندية بالجزائر.

و دعا الوزير في نفس السياق الى ضرورة تكثيف اللقاءات و التبادلات بين المتعاملين الاقتصاديين من البلدين.

كما عبر عن ثقته في تطوير علاقات ثنائية متعددة القطاعات و مربحة للطرفين في المستقبل القريبي حسب نفس المصدر.