صناعات غذائية: 46 مؤسسة جزائرية تشارك في صالون "غولف فود2018 " بدبي

و اوضح ذات المصدر ان تلك المؤسسات التي تؤطرها الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية و الشركة الجزائرية للمعارض (سافيكس) ستعرض منتجاتها و مهاراتها في الجناح الجزائري الذي يتربع على مساحة 546 م2.
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كما ستبرز هذه المؤسسات -يضيف البيان ذاته- مجموعة متنوعة من افضل منتجات الصناعات الغذائية الجزائرية على غرار الخضر و الفواكه و التمور و منتجات الحليب و البسكوت و الشوكولاطة و المشروبات و عصائر الفواكه و العسل و الخروب و العجائن الغذائية و الكسكس.
و يستقبل معرض "غولف فود" في طبعته ال23 حوالي 5000 عارض قدموا من 180 بلدا و الذين ينشطون في قطاعات المشروبات و مشتقات الحليب و المواد الدسمة و الزيوت و المنتجات الصحية و المواد العضوية و الحبوب و اللحوم و الدواجن.
و اكد المنظمون ان هذه التظاهرة التي ستتواصل الى غاية 22 فبراير الجاري ستستقطب اكثر من 90000 زائر.