صناعات غذائية: 46 مؤسسة جزائرية تشارك في صالون "غولف فود2018 " بدبي

الجزائر- افتتحت الطبعة ال23 للصالون الدولي للغذاء "قولف فود 2018" يوم الاحد الماضي بدبي بمشاركة 46 مؤسسة جزائرية تنشط في قطاع الصناعات الغذائية, حسبما أفاد به يوم الثلاثاء بيان للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (الجاكس).

و اوضح ذات المصدر ان تلك المؤسسات التي تؤطرها الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية و الشركة الجزائرية للمعارض (سافيكس) ستعرض منتجاتها و مهاراتها في الجناح الجزائري الذي يتربع على مساحة 546 م2.

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كما ستبرز هذه المؤسسات -يضيف البيان ذاته- مجموعة متنوعة من افضل منتجات الصناعات الغذائية الجزائرية على غرار الخضر و الفواكه و التمور و منتجات الحليب و البسكوت و الشوكولاطة و المشروبات و عصائر الفواكه و العسل و الخروب و العجائن الغذائية و الكسكس.

و يستقبل معرض "غولف فود" في طبعته ال23 حوالي 5000 عارض قدموا من 180 بلدا و الذين ينشطون في قطاعات المشروبات و مشتقات الحليب و المواد الدسمة و الزيوت و المنتجات الصحية و المواد العضوية و الحبوب و اللحوم و الدواجن.

و اكد المنظمون ان هذه التظاهرة التي ستتواصل الى غاية 22 فبراير الجاري ستستقطب اكثر من 90000 زائر.