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الجزائر-الولايات المتحدة الأمريكية : إطلاق برنامج تكويني لفائدة 1.200 طالب لإنشاء مؤسساتهم الصغيرة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 شباط/فبراير 2018 09:16     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 307 مرات
الجزائر-الولايات المتحدة الأمريكية : إطلاق برنامج تكويني لفائدة 1.200 طالب لإنشاء مؤسساتهم الصغيرة

الجزائر - تم يوم الثلاثاء بالجزائر إطلاق برنامج لتكوين 1.200 طالب بهدف مرافقتهم في عملية إنشاء المؤسسات الصغيرة حسبما أفاد به مسؤولي هذا البرنامج خلال حفل اطلاقه .

و يتعلق الأمر ببرنامج استثمار و إدارة و إبتكار مدعم من طرف مبادرة الشراكة من أجل الشرق الأوسط و ممول من قبل الحكومة الأمريكية الذي تم اطلاقه  في 2011 و يشارك في هذا التكوين الممتد لأكثر من شهرين 1.200 طالب جزائري قادمين من 17 ولاية بالتنسيق مع الشبكة العامة للمقاولاتية حسب ما صرح به مسؤولي البرنامج .

و ينحدر الطلبة  المشاركون في هذا البرنامج التكويني من ولايات: الجزائر العاصمة و بومرداس و البليدة و تيبازة و تيزي وزو و تلمسان و وهران و مستغانم و بجاية و برج بوعريريج و عنابة و قسنطينة و التبسة و ادرار و بسكرة و غرداية و وورقلة.

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و سيكون البرنامج ذو طابع مرافقة و تكوين و إدارة لهؤلاء الطلبة الذين يقترحون مشاريع سيتم تدقيقها طوال فترة التكوين.

و ستتم عمليات انتقاء هؤلاء الطلبة في نهاية كل مرحلة من المراحل الخمس للمشروع ستسمح بتكريم 3 فائزين في نهاية التكوين, حسب ما صرحت به ممثلة الشبكة العامة للمقاولاتية بالجزائر, السيدة فتيحة راشدي.

و جرى الحفل بحضور منسقة المشروع بالسفارة الأمريكية, السيدة كوني إيكينا, و أساتذة باحثين و طنيين و أجانب و كذا الطلبة المعنيين.

و حسب السيدة راشدي سيسمح التكوين بمرافقة ناجعة للشاب حامل المشروع طوال مدة إنشاء المؤسسة من الفكرة الى نجاح المشروع.

من جهتها, قالت السيدة إيكينا أن هذا البرنامج يهدف الى ترقية التغيير الإيجابي و سيسمح بإنشاء مؤسسات مبتكرة و دائمة.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر-الولايات المتحدة الأمريكية : إطلاق برنامج تكويني لفائدة 1.200 طالب لإنشاء مؤسساتهم الصغيرة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 شباط/فبراير 2018 09:16     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 307 مرة   شارك

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