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الجزائر تشارك في ندوة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمكسيكو يومي 22 و23 فبراير

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 شباط/فبراير 2018 18:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 75 مرات
الجزائر تشارك في ندوة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمكسيكو يومي 22 و23 فبراير

الجزائر - ستعقد الندوة الوزارية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يومي 22 و23 فبراير الجاري بمكسيكو، بمشاركة وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وتنظم هذه الندوة تحت عنوان" تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمقاولة من أجل انتاجية أكثر ونمو مدمج "، والتي تهدف إلى فتح حوار رفيع المستوى واستخدام ارضية هامة لبحث  العقبات الرئيسية التي تحول دون تحقيق  تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمقاولة، حسب نفس المصدر.

وستسمح هذه الندوة أيضا بمناقشة الاجراءات التي يتعين اتخاذها من طرف السلطات العمومية من اجل ضمان لهذه المؤسسات الظروف الملائمة للانطلاق والتطور والنمو.

بالإضافة الى ذلك، سيتم عقد جلسات عامة لمناقشة و بحث المواضيع الثلاثة  الرئيسية: تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الصعود بقوة، تعزيز وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الى صادر التمويل المتنوعة و العمل على اشراك عدد أكبر من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في بيئة اقتصادية مدمجة على المستوى العالمي.

وخلال هذه الندوة، سيعر ض السيد يوسفي الاستراتيجية الجزائرية التي تهدف الى تطوير نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد وسيشارك في ندوات حول المواضيع المتعلقة بالكفاءة المقاولاتية وتطور البرامج.

وكانت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قد نظمت سنة 2000 ببولونيا (ايطاليا) الندوة الوزارية الاولى حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تمت المصادقة على ميثاق بولونيا حول السياسات المنتهجة في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمقاولة.

وفي 2004، تم عقد الندوة الوزارية الثانية  للمنظمة حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي ركزت على تدويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي، والتي عقدت في اسطنبول (تركيا).

وتشكل ندوة مكسيكو بالنسبة للمنظمين فرصة أساسية جديدة تسمح بوضع برنامج طموح يمنح الاولوية لإدماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الانتاجية والنمو الشامل، يضيف البيان.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر تشارك في ندوة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمكسيكو يومي 22 و23 فبراير
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 شباط/فبراير 2018 18:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 75 مرة   شارك

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