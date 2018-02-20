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فيدارلية عمال البترول والغاز والكيمياء تناضل من أجل استقرار البلاد لجلب المستثمر الحقيقي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 شباط/فبراير 2018 17:59     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 117 مرات

وهران- أكد الأمين العام لفيدرالية عمال البترول والغاز والكيمياء حمو طواهرية يوم الثلاثاء ببطيوة (وهران) أن الفيدرالية تناضل من أجل استقرار البلاد لجلب المستثمر الحقيقي في إطار شراكة "رابح رابح" لخلق الثروة وتوفير مناصب شغل.

وأبرز السيد طواهرية في لقاء جهوي بمركز الإتقان لمؤسسة سوناطراك ببطيوة بحضور ممثلي الفروع النقابية للجهة الغربية أنه "بفضل تضحيات عمال البترول والغاز والكيمياء الذين توفوا في العشرية السوداء نناضل كعمال ونقابيين من أجل استقرار البلاد لجلب المستثمر الحقيقي في إطار شراكة رابح-رابح لخلق الثروة وتوفير مناصب شغل".

"منشآتنا مستقرة وآمنة وذلك بفضل الاستقرار الذي تعرفه البلاد وبفضل سياسة وبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة"، يشير الأمين العام لفيدرالية عمال البترول والغاز والكيمياء الذي دعا في ذات السياق العمال إلى "المحافظة على مؤسسة سوناطراك وعلى قطاعنا الحساس الممول الرئيسي للاقتصاد الوطني".

كما ذكر خلال هذا اللقاء المنظم عشية الاحتفال بالذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات أن "الحوار مفتوح مع جميع العمال للتكفل بانشغالاتهم ومشاكلهم المهنية والاجتماعية".

وفي ذات السياق أبرز حمو طواهرية أنه تم خلال الأيام الأخيرة تحقيق مكاسب جديدة لفائدة العمال بعد سلسلة من اللقاءات مع المديرية العامة والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك من بينهما ضخ الأموال بالصندوق الإضافي للمتقاعدين الذي سيسمح للعمال المعنيين من الاستفادة من تحصيل مستحقاتهم المترتبة على الإحالة على التقاعد منهم 9 ألاف عامل أحيلوا على التقاعد العام المنصرم.

ومن بين المكاسب أيضا التأمين الجماعي للعمال حيث أنه في حال وفاة أي عامل ستستفيد عائلته من مبلغ 6 مليون دج وكذا فتح ملف تعويض الخبرة المهنية و عصرنة الخدمات الاجتماعية.

من جهة أخرى أكد نفس المسؤول النقابي أنه سيتم بتاريخ 24 فبراير الجاري فتح موقع على شبكة الانترنت لفيدرالية عمال البترول والغاز والكيمياء وإنشاء خلية للاستماع لانشغالات العمال والمتقاعدين.

من جهته أكد الأمين العام للنقابة الوطنية لسوناطراك جاوود خلاف أنه من بين المكاسب المحققة لفائدة العمال ترسيم في الأيام الأخيرة زهاء 350 عون بمؤسسة سوناطراك وتعويض العمال والمتقاعدين المصابين بأمراض مزمنة على غرار السرطان والقلب تصل إلى غاية 1 مليون دج وغيرها.

وعبر الأمين العام للنقابة الوطنية لسوناطراك عن ارتياحه للاستعداد الدائم للمديرية العامة والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك للتكفل بانشغالات العمال، مشيرا إلى أن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك يحرص على أن يكون العامل "محترما ومكرما ومعززا".

فيدارلية عمال البترول والغاز والكيمياء تناضل من أجل استقرار البلاد لجلب المستثمر الحقيقي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 شباط/فبراير 2018 17:59     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 117 مرة   شارك

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