إستراتيجية سوناطراك لآفاق 2030 "في مرحلة النضج"

لندن- أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك، عبد المؤمن ولد خليفة في حوار ل "واج" يوم الثلاثاء بلندن أن إستراتيجية تطوير سوناطراك لآفاق 2030 "في مرحلة النضج ".

وأكد السيد ولد قدور،على هامش الأسبوع الدولي حول البترول بلندن، "يمكنني القول أنه في بلد مثل بلدنا حيث مبيعات البترول محددة على مستوى سوق غير مستقرة فإن إستراتيجيتنا تهدف إلى تطوير القطاع الغازي و فرع البتروكمياء أكثر".

وأوضح أن الهدف الذي حدده مجمع سوناطراك يتمثل في رفع صادراته الخاصة بالغاز الطبيعي لاسيما نحو آسيا قصد تأمين حصته في سوق تتميز بالمنافسة.

في هذا السياق، أشار السيد ولد قدور إلى أن دخول حقول غازية جديدة في الاستغلال خلال سنة 2018 سيرفع القدرات الإنتاجية للشركة الوطنية.

وبلغت صادرات الشركة السنة الماضية 54 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي نحو أوروبا فيما تراهن على تجاوز 57 مليار متر مكعب سنة 2018 .

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و يرى السيد ولد قدور أن "الجزائر مدعوة إلى تنويع وجهات صادراتها بهدف التصدي لأي احتمال".

واعتبر أن "هناك الكثير من الحلول من أجل تعزيز حصتنا في السوق و تجنب الشروط القاسية التي قد تفرضها علينا السوق علما أن الغاز يشكل الحل الأنسب بالنسبة للجزائر ه على المدى الطويل".

و من بين الأهداف الأخرى التي حددتها سوناطراك، أشار السيد ولد قدور إلى تحسين قدرتها على الاستقطاب.

في هذا السياق،اعتبر أن إحدى الوسائل للتوصل إلى جلب المستثمرين الأجانب هي مراجعة قانون المحروقات.

وقال في هذا المضمار "يجب تغيير قانون المحروقات و نحن نعمل على ذلك و سنعلن قريبا عن أخبار جيدة".

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و عن سؤال حول احتمال إلغاء أو تعديل القاعدة 49/51 المسيرة للاستثمارات الأجنبية في الجزائر في إطار مراجعة قانون المحروقات، أجاب أنه لا يعتقد أن هذه القاعدة تشكل عائقا حقيقيا للاستثمارات الأجنبية.

و أردف قائلا "من الممكن جدا جلب شركاء أجانب و إنعاش الاستثمار دون تغيير هذا المبدأ الذي يقتضي مساهمة جزائرية أكبر ضمن أي شراكة اقتصادية أو تجارية".

غير أنه يرى أن ما يتعين بالضرورة مراجعته بغية استقطاب مزيد من الشركاء الأجانب هو الشق الجبائي الذي يجب اعادة توازنه مشيرا إلى أن "مختصين يعكفون" على هذه المسألة "ويجري حاليا اعداد اقتراحات جديدة".

و من جانب آخر، أكد السيد ولد قدور مجددا بأن سوناطراك تتطلع ضمن إستراتيجيتها الجديدة إلى تدعيم نشاطاتها على الصعيد الدولي.

في هذا الاتجاه، أشار إلى أن سوناطراك متواجدة في عدة بلدان مضيفا أن "البلد الأكثر مردودية بالنسبة لنا حاليا هو البيرو" لاسيما الحقل الغازي البيروفي كامييزيا.

وذكر أيضا أن المجمع متواجد بكل من النيجر و ليبيا و أن هناك اتصالات مع العراق التي تأمل في تواجده أيضا.

عصرنة سوناطراك من أجل اتخاذ قرارات في الوقت المناسب

أما على المستوى الداخلي، فإن الإستراتيجية لآفاق 2030 ترمي إلى عصرنة عمل المؤسسة سيما من خلال وضع أنظمة جديدة للإعلام و الاتصال قصد السماح باتخاذ القرارات في الوقت المناسب حسب ذات المسؤول.

ويرى الرئيس المدير العام للمجمع أن برنامج عصرنة سوناطراك سجل "تقدما معتبرا" بحيث تم اختيار أنظمة المعلوماتية التي يتم وضعها و ستظهر النتائج الأولى مع نهاية السنة.

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من جهة أخرى، شدد على ضرورة تحسين الاتصال بين الفاعلين في مختلف نشاطات سوناطراك على المستوى الوطني.

و أضاف قائلا "أود أن يكون هناك انسجام أكبر بين مختلف النشاطات العملياتية و الهياكل الوظيفية التي تشكل المؤسسة كما أريد أن يكون هناك اتصال أكثر بين المسؤولين و أن نعمل سويا من أجل تطوير الشركة".

و ردا على سؤال حول التعاون الطاقوي بين الجزائر و المملكة المتحدة، اعتبر السيد ولد قدور أن "المملكة المتحدة متواجدة جيدا بالجزائر" في قطاع الطاقة، مضيفا أن بريتيش بتروليوم مجمع بترولي هام".

وعن طموح منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيب) في إبرام اتفاق طويل الأمد من أجل استقرار أسعار البترول، أكد السيد ولد قدور أن كل بلد عضو في المنظمة "له إستراتيجيته الخاصة" و أن اتفاق حول سنة أو ستين ممكن غير أنه من المعقد الاتفاق على المدى الطويل.

و فيما يتعلق بالأسبوع الدولي للبترول الذي يضم سنويا في لندن رواد الصناعات النفطية و الغازية في العالم، أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك أنه يعتبر بالنسبة للشركة سانحة من أجل البحث عن فرص جديدة.