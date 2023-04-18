المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015

و أفاد التقرير حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 بأن اكثر من 450 مليار دينار تم تخصيصها في اطار دعم الأسر خلال سنة 2015 .
و كان قانون المالية لسنة 2015 قد توقع تحويلات اجتماعية كلية ب74ر1.708 مليار دج اي ما يعادل 1ر9 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
و حسب التقرير فان 45ر65 بالمئة من هذه التحويلات وجهت لدعم الاسر و السكن و الصحة.
و قد خصص 4ر450 مليار دج لدعم الأسر أي 25 بالمئة من اجمالي التحويلات الاجتماعية.
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و يترجم هذا النوع من النفقات الجهد المبذول لصالح تحسين ظروف المعيشة من خلال الخدمات العائلية و خدمات التربية و دعم اسعار المواد الاساسية و التزويد بالماء و الغاز و الكهرباء.
و قد بلغت الاعانات الموجهة لدعم اسعار المواد الاساسية (حبوبي حليبي سكر و الزيت الغذائي) 6ر217 مليار دج اي 31ر48 بالمئة من الدعم الموجه للأسر و 08ر12 بالمئة من مجموع التحويلات.
و قد خصص مبلغ 3ر403 مليار دج -اي ما يعادل 4ر22 بالمئة من مجموع التحولات- الى السكن.
و استفاد قطاع الصحة من دعم قدر بمبلغ 2ر325 مليار دج ما يمثل 05ر18 بالمئة من المبلغ الاجمالي للتحويلات الاجتماعية لسنة 2015.
==الانجاز الفعلي بلغ 15ر92 بالمئة بالنسبة للإيرادات و 3ر64 بالمئة للنفقات==
وكان قانون المالية التكميلي لسنة 2015 قد توقع ايرادات ميزانية ب7ر4.952 مليار دج منها 3.230 مليار دج ايرادات عادية و 94ر1.722 مليار دج للجباية النفطية المحتسبة في الميزانية.
اما الايرادات الفعلية للميزانية فبلغت 8ر4.563 مليار دج اي ب389 مليار دج اقل من المبلغ المتوقع.
و بخصوص التحصيل الفعلي للجباية النفطية فبلغ 3ر2.278 مليار دج خصص مبلغ 94ر1.722 مليار دج منها لميزانية الدولة (62ر75 بالمئة) و 2ر552 مليار دج (4ر24 بالمئة) لصندوق ضبط الايرادات و 2ر3 مليار دج لوكالة "ألنفط" (14ر0 بالمئة).
من جهتها بلغت نفقات الميزانية المنجزة سنة 2015 مبلغ 3ر7.424 مليار دج منها 3ر4.660 مليار دج نفقات تسيير و 02ر2.589 مليار دج نفقات تجهيز.
و بلغت النفقات غير المتوقعة للميزانية 175 مليار دج.
و بلغ الرصيد الدائن للحسابات الخاصة للخزينة 1ر3.776 مليار دج , فيما افرز تطبيق قانون المالية لسنة 2015 عجزا ب25ر6.372 مليار دج.
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و ارتفع جاري الدين العمومي الى 18ر1.407 مليار دج نهاية 2015 (مقابل 1.266 مليار دج نهاية 2014) موزع على 8ر1.380 مليار دج للدين الداخلي و 38ر26 مليار دج للدين الخارجي (ما يعادل 64ر246 مليون دولار باحتساب سعر الصرف المطبق نهاية ديسمبر 2015( .
أما معدل النمو فقد بلغ 8ر3 بالمئة سنة 2015 اي نفس المعدل المسجل سنة 2014 و ذلك حسب ما توقعه قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
و بلغت قيمة الناتج الداخلي الخام الاسمي 9ر16.591 مليار دج سنة 2015 بانخفاض مقارنة بالقيمة المتوقعة في قانون المالية التكميلي ل 2015 (5ر18.255 مليار دج( .
و يعود هذا التراجع الى انخفاض اسعار المحروقات حسب معدي التقرير.
من جهته بلغ معدل التضخم 8ر4 بالمئة سنة 2015 مقابل 3 بالمئة و 4 بالمئة على التوالي في قانوني المالية الاصلي و التكميلي ل2015.
و يرى معدو التقرير انه بالنظر الى تقلص الايرادات منذ السداسي الثاني لسنة 2014 فان الاجراءات المتخذة في 2015 تندرج في اطار منطق اعادة توازن الميزانية على المديين القصير و المتوسط و في اطار اعتماد الانضباط في التسيير العمومي.
و قد ترجم هذا في ترشيد الانفاق العمومي دون المساس بسياسة و ديناميكية الاستثمارات العمومية الجارية لاسيما تلك المتعلقة بقطاعات ذات طابع اجتماعي و كذا من خلال تعزيز قدرات تمويل ميزانية الدولة.