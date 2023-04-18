الدورة ال4 للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل: السيد زمالي يعرض التجربة الجزائرية في التشغيل بمدينة جدة

الجزائر- يشارك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي ابتداء من يوم غد الأربعاء في الدورة ال4 لوزراء العمل لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي ستحتضن أشغالها مدينة جدة السعودية, أين سيقوم بعرض تجربة الجزائر في مجال تشغيل الشباب- حسب ما أفادت به الوزارة يوم الثلاثاء في بيان لها.

و أوضح البيان أن وزراء العمل للدوّل الأعضاء سيناقشون خلال هذه الدورة التي ستستمر أشغالها يومان تحت شعار "وضع استراتيجية مشتركة من أجل تطوير القوى العاملة", مشروع إعداد استراتيجية سوق العمل التي "ستضع سياسات محددة لتشجيع مشاركة المرأة في سوق العمل مع تدعيم مبدأ المساواة بين الجنسين في فرص التشغيل و تعزيز التوظيف من خلال موائمة سياسات التكوين مع احتياجات سوق العمل".

كما ترمي هذه الاستراتيجية أيضا إلى "تحقيق المساواة في شروط وظروف العمل للوافدين من حيث الأجور والتغطية الاجتماعيةي واقتراح وضع بنك للمعلومات لتنظيم سوق العمل بالدول الإسلامية ونشر الإحصائيات المتعلقة بهذا الشأن", يضيف المصدر ذاته.

و خلال هذه الدورة, سيكون للسيد زمالي لقاءات مع نظرائه للدول الأعضاء لمناقشة مختلف القضايا التي تهمّ عالم الشغل ومجالات التعاون المشترك و التباحث حول مشروع الاتفاقية الخاصة بترتيب الاعتراف المتبادل للأيدي العاملة الماهرةي التي ترمي إلى "تعزيز التنقل البيني للأيدي العاملة وتحسين فرص وصولها إلى سوق العمل في منظمة التعاون الإسلامي"ي فضلا عن مشروع مقترح من

منظمة التعاون الإسلامي للاتفاقية الثنائية حول تبادل القوى العاملة. وستعرف الدورة أيضا التوقيع على النظام الأساسي لمركز منظمة التعاون الإسلامي للعمل الذي سيخضع لتوجيهات مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية والمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل.

و يهدف المركز المذكور إلى "تعزيز التعاون من أجل تحقيق التنمية البشرية المستدامة والشاملة و الرّفاه الاقتصادي في الدول الأعضاءي ومواجهة التحديات الكبرى المرتبطة بتوفير العمل اللائق والحماية الاجتماعية المستدامة وتقليص نسبة الفقر في إطار الإمكانيات المتوفرة", يوضح البيان.