انطلاق أشغال ملتقى حول المدينة الجزائرية و تحديات التنمية المستدامة

الجزائر- انطلقت يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أشغال ملتقى حول "المدينة الجزائرية في مواجهة تحديات التنمية المستدامة" بحضور وزيري السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد طمار و الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الاقليم نور الدين بدوي الى جانب خبراء وطنيين و أجانب.

و يمثل اللقاء الذي يدوم يوما فرصة لتبادل وجهات النظر بين أصحاب القرار و الباحثين و المهنيين حول التنمية المستدامة للمدينة و مستقبلها و سبل تطويرها حسب الشروحات التي قدمها المنظمون. و يسعى المشاركون في اللقاء -الذي يصادف احياء اليوم الوطني للمدينة- الى الاسهام بفعالية في معالجة اشكالية المدينة و تطويرها و ديمومتها على المستويين المحلي و الوطني.

و أوضح السيد طمار في كلمته الافتتاحية أن الملتقى يهدف لتحديد سبل و وسائل تشييد مدن ايكولوجية تتلاءم مع التنمية المستدامة.

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و أضاف بان التحدي الحالي يكمن في الاستجابة للمتطلبات المتزايدة في مجال السكن من جهة و احترام الطابع الحضاري و البيئي من جهة أخرى.

من جهته ركز السيد بدوي على الاهمية التي توليها الدولة للتنمية المستدامة و لإنجاز نسيج عمراني يعكس حضارة الجزائر في كل أبعادها.

و ينظم اللقاء في شكل جلسة علنية و أربع ورشات حول مواضيع "سياسة المدينة: الاطار القانوني في مواجهة التحديات الجديدة" و "التسيير المندمج للمدينة: نحو تسيير عمراني راشد" و "مدينة ذكية ايكولوجية و مرنة: الجدوى و المفاهيم" و "الاقتصاد العمراني: تسيير و اليات التمويل من اجل التنمية المستدامة للمدن".