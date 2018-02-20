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انطلاق أشغال ملتقى حول المدينة الجزائرية و تحديات التنمية المستدامة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 شباط/فبراير 2018 12:31     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 207 مرات
انطلاق أشغال ملتقى حول المدينة الجزائرية و تحديات التنمية المستدامة
صورة وأج

الجزائر- انطلقت يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أشغال  ملتقى حول "المدينة الجزائرية في مواجهة تحديات التنمية المستدامة" بحضور  وزيري السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد طمار و الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة  الاقليم نور الدين بدوي الى جانب خبراء وطنيين و أجانب.

و يمثل اللقاء الذي يدوم يوما فرصة لتبادل وجهات النظر بين أصحاب القرار و  الباحثين و المهنيين حول التنمية المستدامة للمدينة و مستقبلها و سبل تطويرها  حسب الشروحات التي قدمها المنظمون. و يسعى المشاركون في  اللقاء -الذي يصادف احياء اليوم الوطني للمدينة- الى  الاسهام بفعالية في معالجة اشكالية المدينة و تطويرها و ديمومتها على  المستويين المحلي و الوطني.

و أوضح السيد طمار في كلمته الافتتاحية أن الملتقى يهدف لتحديد سبل و وسائل  تشييد مدن ايكولوجية تتلاءم مع التنمية المستدامة.

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و أضاف بان التحدي الحالي يكمن في الاستجابة للمتطلبات المتزايدة في مجال  السكن من جهة و احترام الطابع الحضاري و البيئي من جهة أخرى.

من جهته ركز السيد بدوي على الاهمية التي توليها الدولة للتنمية المستدامة و  لإنجاز نسيج عمراني يعكس حضارة الجزائر في كل أبعادها.

و ينظم اللقاء في شكل جلسة علنية و أربع ورشات حول مواضيع "سياسة المدينة:  الاطار القانوني في مواجهة التحديات الجديدة" و "التسيير المندمج للمدينة: نحو  تسيير عمراني راشد" و "مدينة ذكية ايكولوجية و مرنة: الجدوى و المفاهيم" و  "الاقتصاد العمراني: تسيير و اليات التمويل من اجل التنمية المستدامة للمدن".

كلـمات مفتـاحيــة :
انطلاق أشغال ملتقى حول المدينة الجزائرية و تحديات التنمية المستدامة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 شباط/فبراير 2018 12:31     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 207 مرة   شارك

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