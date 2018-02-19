الجزائر-روسيا: الغاء التأشيرة لفائدة حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة  

موسكو - وقع وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل اليوم الاثنين بموسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على اتفاق يتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة من التأشيرة.

وبعد مراسم التوقيع البروتوكولية أشاد الوزيران بهذا الاجراء الذي من شأنه تسهيل حركة المبادلات والزيارات بين مسؤولي البلدين من أجل تعزيز العلاقات الثنائية.

وتم التوقيع على هذا الاتفاق عقب المحادثات التي جمعت رئيسي ديبلوماسية البلدين حيث أكدا على تطابق وجهتي نظر الجزائر وروسيا في مقاربتهما بخصوص السبل والوسائل الواجب تحقيقها من اجل تسوية الأزمات والنزاعات على المستويين الدولي والاقليمي.

وقال السيد مساهل أن هذا اللقاء سمح للمسؤولين بالتطرق إلى مجمل المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما مسألة الصحراء الغربية والنزاع في سوريا والقضية الفلسطينية وكذا مكافحة الإرهاب والتطرف.

ويذكر أن السيد مساهل يقوم بزيارة إلى روسيا سيلتقي خلالها بأمين مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف و نائب رئيس مجلس الفيديرالية (الغرفة العليا للبرلمان الروسي)، إلياس أوماخانوف.