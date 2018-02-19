القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجزائر-روسيا: الغاء التأشيرة لفائدة حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة  

  أدرج يـوم : الإثنين, 19 شباط/فبراير 2018 17:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 143 مرات
الجزائر-روسيا: الغاء التأشيرة لفائدة حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة  

موسكو - وقع وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل اليوم الاثنين بموسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على اتفاق يتعلق بإعفاء  حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة من التأشيرة.

وبعد مراسم التوقيع البروتوكولية أشاد الوزيران بهذا الاجراء الذي من شأنه تسهيل حركة المبادلات والزيارات بين مسؤولي البلدين من أجل تعزيز العلاقات  الثنائية.

وتم التوقيع على هذا الاتفاق عقب المحادثات التي جمعت رئيسي ديبلوماسية البلدين حيث أكدا على تطابق وجهتي نظر الجزائر وروسيا في مقاربتهما بخصوص  السبل والوسائل الواجب تحقيقها من اجل تسوية الأزمات والنزاعات على المستويين الدولي والاقليمي.

إقرأ أيضا: مساهل يتباحث بموسكو مع أمين المجلس الوطني للأمن الروسي 

وقال السيد مساهل أن هذا اللقاء سمح للمسؤولين بالتطرق إلى مجمل المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما مسألة الصحراء الغربية والنزاع في سوريا والقضية الفلسطينية وكذا مكافحة الإرهاب والتطرف.

ويذكر أن السيد مساهل يقوم بزيارة إلى روسيا سيلتقي خلالها بأمين مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف و نائب رئيس مجلس الفيديرالية (الغرفة العليا للبرلمان الروسي)، إلياس أوماخانوف.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر-روسيا: الغاء التأشيرة لفائدة حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة  
  أدرج يـوم : الإثنين, 19 شباط/فبراير 2018 17:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 143 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

"التحضير جار لعملية إعادة التنظيم الإداري لاستحداث ولايات منتدبة في الهضاب العليا"  

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: ظاهرة تقدم أغلبية الفلاحين في السن مقلقة (الرئيس بوتفليقة) 