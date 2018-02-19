قيطوني يتطرق مع السفير الياباني إلى مسألة التعاون الطاقوي

وأوضح البيان أن الطرفين تطرقا لحالة علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة معربين عن "ارتياحهما التام للعلاقات الممتازة التي تربط البلدين".
كما استعرض الجانبان مجالات التعاون الطاقوي لاسيما في قطاعي المحروقات والطاقات المتجددة, يضيف البيان.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
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الجزائر- تحادث وزير الطاقة السيد مصطفى قيطوني يوم الأحد بالجزائر العاصمة مع سفير اليابان بالجزائر ماسايا فوجيوارا حول التعاون في مجال الطاقة لا سيما في قطاعي المحروقات والطاقات المتجددة, حسبما ورد في بيان لوزارة الطاقة.
وأوضح البيان أن الطرفين تطرقا لحالة علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة معربين عن "ارتياحهما التام للعلاقات الممتازة التي تربط البلدين".
كما استعرض الجانبان مجالات التعاون الطاقوي لاسيما في قطاعي المحروقات والطاقات المتجددة, يضيف البيان.