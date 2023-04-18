تحديد فترة اقتناء قسيمة السيارات من 1 الى 31 مارس 2018

الجزائر- حددت فترة اقتناء قسيمة السيارات لسنة 2018 من 1 الى 31 مارس المقبل حسبما أكدته المديرية العامة للضرائب.

و أوضحت المديرية أن بيع قسيمة السيارات, التي لم تعرف اسعارها اي تغيير, سيتم كل أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحا الى الرابعة مساءا بقباضات الضرائب وكذا على مستوى مكاتب بريد الجزائر.

و للسماح للمواطنين بإقتناء قسيمة السيارات في ايام الراحة الاسبوعية ستكون قباضات الضرائب مفتوحة أيام السبت, يضيف نفس المصدر.

و تدعو إدارة الضرائب أصحاب السيارات إلى عدم انتظار آخر لحظة للقيام بهذا الالتزام القانوني و تفادي طوابير الانتظار و الإزعاج المترتب عن ذلك.

كما تدعو المواطنين إلى التأكد من القيمة القانونية لقسيمتهم قبل اقتنائها مشيرة إلى أن كل قسيمة غير مطابقة للقيمة القانونية يترتب عنها سحب بطاقة التسجيل (البطاقة الرمادية) التي لن يتم إعادتها إلا بعد تقديم قسيمة مطابقة بضعف قيمتها أي بنسبة 100 %.

و أكدت من جانب آخر أن أصحاب السيارات الجديدة التي تم اقتناءها في 2018 معنيون كذلك بإقتناء قسيمة السيارات. و لهذا فإن البطاقة المؤقتة للسير (البطاقة الصفراء) تحل محل بطاقة التسجيل (البطاقة الرمادية) و بالتالي فإن القسيمة ستكون ضرورية في اجل شهر ابتداء من أول استعمال للسيارة على التراب الوطني.

كما أن عدم وضع القسيمة على الزجاج الأمامي للسيارة -يضيف ذات المصدر- يؤدي إلى فرض غرامة جبائية تساوي 50 % من مبلغ القسيمة.

ويحدد سعر القسيمة بحسب قوة محرك المركبة و سنها.

حيث حدد سعر يتراوح بين 500 الى 3.000 دج للقسيمة الخاصة بالمركبة التي يفوق سنها 10 سنوات و ما بين 1.000 و 4.000 دج للمركبات التي يتراوح سنها من 6 الى 10 سنوات و بين 1.500 و 6.000 دج للمركبات بين 3 الى 6 سنوات.

اما المركبات التي يقل سنها عن 3 سنوات فسعر القسيمة الخاصة بها يتراوح بين 2.000 و 10.000 دج.

أما السيارات غير المعنية بهذه القسيمة فهي عربات الأشغال العمومية و الجرارات و القاطرات و العربات الفلاحية والدراجات والدراجات النارية.

و بخصوص السيارات التي تحمل ترقيما خاصا تابعا للدولة و للجماعات المحلية والتي يستفيد أصحابها من مزايا دبلوماسية أو قنصلية و سيارات الإسعاف فهي معفاة من القسيمة بموجب القانون الساري مثل السيارات المجهزة بالعتاد الصحي و عتاد مكافحة الحرائق و تلك الموجهة للمعاقين.

و يذكر أن أصحاب السيارات التي تستعمل غاز البترول المميع (جي بي آل) كوقود معفاة أيضا من القسيمة حسب المديرية العامة للضرائب.

للتذكير بدأ العمل بقسيمة السيارات في الجزائر منذ 1998 و يتم تخصيص 20% من مداخيلها للخزينة العمومية و 80 % للصندوق المشترك للجماعات المحلية.