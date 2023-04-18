تجارة خارجية: تراجع قوي للعجز التجاري للجزائر في يناير 2018

الجزائر- قدر العجز التجاري للجزائر ب410 مليون دولار أمريكي خلال يناير 2018 مقابل 08ر1 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2017 أي بانخفاض قيمته 674 مليون دولار ما يمثل تراجع بنسبة 2ر62 %، حسب ما علمته يوم الأحد واج من الجمارك الجزائرية.

و أفاد المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك أن صادرات البلاد ارتفعت إلى 378ر3 مليار دولار خلال الشهر الأول من السنة الجارية مقابل 98ر2 مليار دولار في يناير 2017 أي بارتفاع نسبته 35ر13 % ما يمثل زيادة ب398 مليون دولار.

في حين انخفضت الواردات -حسب ذات المصدر- إلى 788ر3 مليار دولار في يناير الماضي مقابل 064ر4 مليار دولار خلال يناير 2017 اي بانخفاض قدر ب 276 مليون دولار (-8ر6 % ).

كما أفاد المركز بان الصادرات غطت الواردات بنسبة 89 % خلال شهر يناير الفارط مقابل 73 % في شهر يناير 2017.

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و مثلت المحروقات اغلب المبيعات الجزائرية في الخارج في يناير 2018 ( 93،84% من الحجم الإجمالي للصادرات)، حيث بلغت 3،17 مليار دولار مقابل 2،77 مليار دولار، أي بارتفاع قدره 400 مليون دولار (+23ر14 % ).

و بلغت الصادرات خارج المحروقات، التي تبقى هامشية، 208 مليون دولار مقابل 205 مليون دولار في يناير 2017 (+1،5% ).

و تمثلت الصادرات خارج المحروقات في المنتجات النصف مصنعة ب 166 مليون دولار (مقابل 174 مليون دولار)، و المواد الغذائية بـ 30 مليون دولار (مقابل 22 مليون دولار)، و المواد الخام 5 مليون دولار (نفس المبلغ في يناير 2017)، و المعدات الصناعية ب 5 مليون دولار (مقابل 3 مليون دولار) و مواد الاستهلاك الغير الغذائية 2 مليون دولار (مقابل 1 مليون دولار).

واردات الوقود تتراجع

أما فيما يخص الواردات، يلاحظ أن المواد التي عرفت ارتفاعا آخر هي المواد الغذائية و المواد النصف مصنعة.

و بلغت فاتورة استيراد المواد الغذائية 838 مليون دولار مقابل 747 مليون دولار في يناير 2017 (+12،2%)، أما المواد النصف مصنعة فبلغ استيرادها 975 مليون دولار مقابل 906 مليون دولار في ينيار 2017 (+7،6%).

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في المقابل، سجلت واردات المعدات الفلاحية تراجعا لتبلغ 35 مليون دولار مقابل 55 مليون دولار (-36،4%) و كذا معدات الطاقة و التشحيم (البنزين) التي بلغت 101 مليون دولار مقابل 135 مليون دولار (-25،2% ) .

كما تم تسجيل تراجعات في واردات المواد المستهلكة الغير الغذائية التي بلغت 505 مليون دولار مقابل 631 مليون دولار (-20%)، و المعدات الصناعية بـ 19ر1 مليار دولار مقابل 1،44 مليار دولار (-17،3%) و كذا المواد الخام بـ 144 مليون دولار مقابل 151 مليون دولار (- 4،6%).

و فيما يخص طريقة تمويل الواردات، فمن أصل قيمة منتجات بـ 3،78 مليار دولار تم استيرادها ، تم دفع 2،22 مليار دولار نقدا، أما خطوط القروض فقد مولت الواردات بمبلغ 1،48 مليار دولار، أما باقي الواردات فقد تم دفعها بطرق أخرى بمبلغ 90 مليون دولار. لكن لم يتم دفع أي من الواردات عن طريق الحسابات الخاصة بالعملة الأجنبية للمستوردين.

إسبانيا تسبق إيطاليا و تصبح أول زبون للجزائر

أما فيما يخص الشركاء التجاريين، فقد اعتلت إسبانيا صدارة ترتيب أهم زبائن الجزائر في يناير الفارط، متجاوزة إيطاليا، التي كانت أول زبائن الجزائر في السنوات الأخيرة، إلى المركز الرابع.

و بهذا، كان الزبائن الخمس الأوائل للجزائر في يناير 2018، إسبانيا بـ 461 مليون دولار (13،6% من اجمالي الصادرات الجزائرية) متبوعة بالولايات المتحدة الأمريكية بـ 419 مليون دولار (12،4%)، بريطانيا بـ 390 مليون دولار (11،5%)، و إيطاليا 384 مليون دولار (11،3%) و فرنسا بـ 315 مليون دولار (9،3%).

و بالنسبة لأهم الممونين للجزائر، فتأتي الصين في المقدمة بـ 464 مليون دولار (12،2% من الواردات الجزائرية)، متبوعة بفرنسا بـ 414 مليون دولار (10،9%)، و إيطاليا بـ 365 مليون دولار (9،6%)، و إسبانيا بـ 278 مليون دولار (7،3%) و المانيا بـ 245 مليون دولار (6،4%).