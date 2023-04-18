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موارد مائية: تخصيص غلاف مالي بـ 280 مليار دينار لتطوير القطاع في 2018  

  أدرج يـوم : الأحد, 18 شباط/فبراير 2018 16:57     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 90 مرات
موارد مائية: تخصيص غلاف مالي بـ 280 مليار دينار لتطوير القطاع في 2018  
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الجزائر - أفاد وزير الموارد المائية، حسين نسيب، اليوم الأحد بالجزائر بأن الدولة خصصت غلاف مالي قدره 280 مليار دولار لتمويل  مشاريع تطوير القطاع خلال السنة الجارية. 

وأوضح الوزير على أمواج الاذاعة الوطنية أن مخطط تطوير مردود قطاع الموارد المائية يتضمن تفعيل برنامج جديد خصص له مبلغ مالي قدره 160 مليار دينار،  وبرنامج آخر لتمويل المشاريع التي تم رفع التجميد عنها بمبلغ 84 مليار دينار و كذا تمويل برنامج  اعادة تأهيل عدد من منشآت  القطاع.

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وأوضح الوزير أن مخطط العمل المرتقب يهدف من جهة الى تحسين خدمات توزيع المياه الشروب و كذا العمل على تجنيد الموارد المائية التقليدية و غير  التقليدية ( تحلية مياه البحر) و تطوير مشاريع التطهير و السقي الفلاحي (المياه المصفاة ) من جهة أخرى. 

وبخصوص مشاريع انجاز محطات تحلية مياه البحر، أوضح الوزير أن الدولة قررت انجاز الوحدتين المتبقيتين رغم  نقص الموارد المالية ، لتضاف الى 11 محطة تم  انجازها.

وستضمن المحطة الاولى التي سيتم انجازها بولاية الطارف تموين سكان هذه المنطقة الحدودية و كذا عدد من بلديات تابعة لأقاليم ولايتي  قالمة وسوق  آهراس، بينما سيتم انجاز الثانية في منطقة زرالدة ( ولاية الجزائر) لتضمن تموين سكان ولايتي الجزائر و البلدية . 

وبخصوص ظاهرة تسربات المياه التي تشهدها شبكات التوزيع و التي تتسبب في ضياع حوالي 1 مليار متر مكعب ما يمثل حوالي 30 بالمائة من اجمالي المياه المنتجة، أوضح السيد نسيب أن الوزارة اطلقت مشاريع كبيرة للتقليل من حجم الخسائر المسجلة في هذا المجال فضلا عن عمليات تجديد شبكات التوزيع سيما في المدن الكبرى التي انطلقت بها الأشغال منذ سنوات عديدة  و ما تزال مستمرة .  

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وتعتزم الوزارة التقليل من حجم المياه الضائعة الى حوالي 18 بالمائة وذلك  من خلال الرفع من وتيرة العمل في مجال تجديد شبكات توزيع المياه الشروب لتصل الى 2.000 كم في السنة  مقابل 1.500 كم يتم تجديدها سنويا في الوقت الحالي.  

كما جدد الوزير تأكيده على العمل الجاري حاليا بالتنسيق مع شرطة المياه ومصالح الجماعات المحلية للحد من ظاهرة سرقة المياه .

وبخصوص الديون المستحقة لشركة  "الجزائرية للمياه" لدى مشتركيها و المقدرة بـ 46 مليار دينار ،أوضح الوزير  أن 16 مليار دينار من هذا  المبلغ يمثل ديون قديمة غير مسترجعة  و ديون فعلية بقيمة 30 مليار دينار تم تحصيل 90 بالمائة منها حتى الآن.

كلـمات مفتـاحيــة :
موارد مائية: تخصيص غلاف مالي بـ 280 مليار دينار لتطوير القطاع في 2018  
  أدرج يـوم : الأحد, 18 شباط/فبراير 2018 16:57     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 90 مرة   شارك

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