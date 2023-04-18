تجارة خارجية: تراجع العجز بنسبة تفوق 62 % في يناير 2018

و أفاد المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك أن صادرات البلاد ارتفعت إلى 378ر3 مليار دولار خلال الشهر الأول من السنة الجارية مقابل 98ر2 مليار دولار في يناير 2017 ، أي بارتفاع نسبته 35ر13 % ما يمثل زيادة ب398 مليون دولار.
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في حين انخفضت الواردات -حسب ذات المصدر- إلى 788ر3 مليار دولار في يناير الماضي مقابل 064ر4 مليار دولار خلال شهر يناير من سنة 2017 أي بانخفاض قدر ب 276 مليون دولار (-8ر6 %).
كما أفاد المركز بان الصادرات غطت الواردات بنسبة 89 % خلال شهر يناير الفارط مقابل 73 % في شهر يناير 2017 .