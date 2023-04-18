تجارة خارجية: تراجع العجز بنسبة تفوق 62 % في يناير 2018

الجزائر- قدر العجز التجاري للجزائر ب410 مليون دولار أمريكي خلال شهر يناير 2018 مقابل 08ر1 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2017 أي بانخفاض قيمته 674 مليون دولار ما يمثل تراجع عجز بنسبة 2ر62 %، حسب ما علمته يوم الأحد واج من الجمارك الجزائرية.

و أفاد المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك أن صادرات البلاد ارتفعت إلى 378ر3 مليار دولار خلال الشهر الأول من السنة الجارية مقابل 98ر2 مليار دولار في يناير 2017 ، أي بارتفاع نسبته 35ر13 % ما يمثل زيادة ب398 مليون دولار.

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في حين انخفضت الواردات -حسب ذات المصدر- إلى 788ر3 مليار دولار في يناير الماضي مقابل 064ر4 مليار دولار خلال شهر يناير من سنة 2017 أي بانخفاض قدر ب 276 مليون دولار (-8ر6 %).

كما أفاد المركز بان الصادرات غطت الواردات بنسبة 89 % خلال شهر يناير الفارط مقابل 73 % في شهر يناير 2017 .