منتدى رؤساء المؤسسات يستلهم ديناميكيته من مسعى رئيس الجمهورية الرامي لتحقيق التكافؤ بين الرجال و النساء

المسيلة - أكد يوم السبت ببوسعادة بولاية المسيلة رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد بأن المنتدى الذي يشرف على رئاسته يستلهم ديناميكيته من مسعى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الرامي لتحقيق التكافؤ بين الرجال و النساء و تشجيع العنصر النسوي على ولوج المجالات الخلاقة للثروة.

و أوضح السيد حداد خلال كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد ملتقى وطني حول آفاق المرأة المقاولاتية في الوسط الريفي بادر إلى تنظيمه منتدى رؤساء المؤسسات بأن هذه الديناميكية كرسها هذا التنظيم من خلال إنشاء عام 2014 لجنة النساء سيدات الأعمال التي تتولى الاهتمام بهذه الفئة وتعمل على مرافقتها .

و أشار السيد حداد إلى أن هذا اللقاء المخصص للمرأة الريفية المقاولاتية ينبع من قناعة منتدى رؤساء المؤسسات بأن "المقاولاتية النسوية" تتجسد من خلال تحرير المبادرات التي تصبو إلى استغلال الموارد الريفية الذي لم يرق بعد إلى المستوى المطلوب بسبب عديد العوامل من بينها على وجه الخصوص سوء استغلال القدرات في الفضاء الريفي و ضعف النساء العاملات في حقل المقاولاتية فضلا عن صعوبات التمويل ونقص المرافقة أو عدم استمرارها.

ومن جهتها أشارت عائدة كابوية رئيسة لجنة المرأة المقاولاتية بمنتدى رؤساء المؤسسات إلى أن هذا اللقاء يستهدف على وجه الخصوص تشجيع المرأة المقاولاتية في الريف و إيجاد كيفيات و آليات لمرافقة المرأة الريفية على مختلف الأصعدة.

و أضافت السيدة كابوية بأن المرأة المقاولاتية في عالم الريف ستساهم في حال توفر الظروف المواتية في تحقيق تنمية مستدامة ستسمح بتثمين الفضاء الريفي الذي كانت المرأة فيه بالأمس مكافحة من أجل استقلال البلاد و التي أضحت في الوقت الراهن مرافقة للتنمية الوطنية الشاملة.

و تخلل هذا الملتقى تنشيط عديد المحاضرات التي تمحورت حول خلق الثروة من قبل المرأة في الوسط الريفي و آليات النمو و أسواق النمو في قطاعات الصناعة التحويلية والفلاحة وصناعة مستحضرات التجميل.

وعلى هامش هذا الملتقى عرضت نساء نشطات في عالم المقاولاتية قدمن من 20 ولاية من الوطن منتجات مؤسساتهن الصغيرة والمتوسطة العاملة على وجه الخصوص في عالم الريف حسب ما لوحظ.