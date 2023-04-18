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ارتفاع قوي لفاتورة استيراد الاجزاء المستعملة في صناعة المركبات في 2017

  أدرج يـوم : السبت, 17 شباط/فبراير 2018 15:52     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 136 مرات
ارتفاع قوي لفاتورة استيراد الاجزاء المستعملة في صناعة المركبات في 2017

 

 

 

 

 

الجزائر- ارتفعت الفاتورة الاجمالية لواردات المركبات  كاملة الصنع و الاجزاء المستخدمة في تركيب السيارت و المركبات محليا  لتبلغ  13ر2 مليار دولار في 2017  مقابل 12ر2 مليار دولار في 2016 حسبما علمت واج لدى  الجمارك.

و يلاحظ هيمنة واردات الاجزاء المستخدمة في تجميع و تركيب السيارات حيث بلغت  84 بالمائة من  القيمة الاجمالية لفاتورة الواردات في هذا المجال حيث بلغت نحو  8ر1 مليار دولار في 2017 مقابل 35ر897 مليون دولار في 2016  ما يمثل ارتفاع  بلغ 904 مليون دولار (+101 بالمائة).

أما بالنسبة لورادات المركبات كاملة الصنع ( سيارات سياحية و مركبات نقل  الاشخاص و البضائع) فقد تراجعت  الى 22ر328 مليون دولار في 2017 مقابل 22ر1  مليار دولار في 2016 ما يمثل انخفاض بحوالي 894 مليون دولار .

و قد بلغ عدد المركبات كاملة الصنع التي تم استيرادها في 2017 نحو 18.255  وحدة مقابل 79.983 وحدة في 2016.

 

== واردات الاجزاء الخاصة بتركيب السيارات  السياحية  بلغت 5ر1 مليار دولار ==

 

وقد ارتفعت الفاتورة الاجمالية لواردات السيارت السياحية كاملة الصنع و كذا  الاجزاء المستخدمة في تركيبها محليا  الى 62ر1 مليار دولار في 2017 مقابل 35ر1  مليار دولار خلال 2016 بارتفاع قدره 4ر265 مليون دولار (+6ر19 بالمائة) يضيف  ذات المصدر.

وتفصيلا قفزت  فاتورة  واردات الاجزاء المستخدمة في تجميع و تركيب السيارات  السياحية من 4ر734 مليون دولار في 2016 الى 51ر1 مليار دولار في 2017 ما يمثل  ارتفاعا بحوالي 779 ملين دولار (+106 بالمائة) .

 

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أما بخصوص السيارات السياحية كاملة الصنع التي تم استيرادها في 2017 فقد سجلت  فاتورتها  انخفاضا لتستقر عند 82ر103 مليون دولار مقابل 33ر617 مليون دولار في  2016 ما يمثل تراجعا ب 513 مليون دولار (-83 بالمائة).

و بلغ عدد السيارات السياحية التي تم استيرادها في 2017 نحو 7.552 وحدة مقابل  57.245 وحدة في 2016.

للاشارة فان السارت السياحية التي تم استسرادها  تمثل طلبيات مسجلة  ضمن حصص  رخص الاستيراد لسنة  2016  علما أنه في 2017 لم تسلم أية رخصة لاستيراد  السيارات .

 

 

== ارتفاع  واردات الأجزاء المستخدمة في تركيب مركبات النقل محليا ==

 

أما فيما يتعلق بواردات مركبات نقل الأشخاص و السلع و كذا الأجزاء و اللواحق  التي تدخل في تركيب هذه العربات محليا فقد بلغت 55ر512 مليون دولار خلال سنة  2017 مقابل 7ر767 مليون دولار خلال سنة 2016 اي بانخفاض بأكثر من255 مليون  دولار (-2ر33 بالمائة).

بالمقابل سجلت فاتورة واردات مجموعة الأجزاء و اللواحق الموجة لتركيب عربات  نقل الاشخاص و البضائع  ارتفاعا لتصل  الى 15ر288 مليون دولار العام الماضي  مقابل 96ر162 مليون دولار سنة 2016, أي  بارتفاع قدره 2ر125 مليون دولار  (+77بالمائة).

 

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اما فيما يخص فاتورة استيراد مركبات  نقل الاشخاص و السلع كاملة الصنع فقد  انخفضت الى 4ر224 مليون دولار ( 10.703 وحدة مستوردة ) مقابل 72ر604 مليون  دولار( 22.738وحدة ), أي بانخفاض قدره 380 مليون دولار  (-63 بالمائة).

و تفصيلا بلغت فاتورة واردات مركبات نقل الأشخاص 12ر18 مليون دولار (458 وحدة  مستوردة في 2017 ) مقابل 75ر48 مليون دولار (877 وحدة) في سنة 2016.

أما مركبات نقل البضائع فقد تم استيرادها بـ 3ر206 مليون دولار (10.245مركبة)  سنة 2017 مقابل 556 مليون دولار (21.861مركبة) في سنة 2016, أي بانخفاض بحوالي  350 مليون دولار ( -63 بالمائة).

 

== ارتفاع ورادات قطع الغيار ==

 

من جانب آخر  تم تسجيل ارتفاع في قيمة واردات الاجزاء و لواحق السيارات (  قطع الغيار موجهة للسيارات كاملة الصنع ..) لتصل الى 416  مليون دولار مقابل  2ر395 مليون دولار (+24ر5بالمائة).

فضلا عن  ذلك  تم استيراد العجلات المطاطية بمبلغ 6ر123 مليون دولار سنة 2017  ( مقابل 144 مليون دولار سنة 2016 ) اي بانخفاض قدره 2ر14 بالمائة .

 

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ارتفاع قوي لفاتورة استيراد الاجزاء المستعملة في صناعة المركبات في 2017
  أدرج يـوم : السبت, 17 شباط/فبراير 2018 15:52     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 136 مرة   شارك

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